Razer Naga Pro — беспроводная модульная мышь с тремя сменными панелями на 2, 6 или 12 кнопок для игр разного жанра

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Компания Razer представила новую беспроводную игровую мышь Razer Naga Pro, которая позволяет легко переключаться между играми разного жанра за счет сменных боковых панелей Naga Pro. Новинка относится к беспроводной линейке Razer HyperSpeed, но продолжает традиции модели Naga Trinity, которая впервые продемонстрировала модульный дизайн «три в одном».

Комплект поставки включает в себя три магнитные боковые панели с 2-х, 6-ти или 12-кнопочной программируемой конфигурацией. Шестикнопочная боковая панель — это конфигурация с новым дизайном, дебютировавшая с Naga Pro. Каждая боковая панель создана для конкретных игровых жанров: 12-кнопочная панель — для MMO/RTS, 6-кнопочная панель — для Battle Royale/MOBA и 2-кнопочная панель — для FPS.

12-кнопочная боковая панель обладает наибольшим количеством кнопок, чтобы оптимизировать переключение между скиллами и макросами. Она ориентирована на ситуации, в которых расчет времени и точность критически важны, как, например, в играх жанра MMO или RTS.

6-кнопочная боковая панель предлагает баланс контроля и доступности. Кнопки расположены в два ряда для быстрого доступа к скиллам или предметам. Также в набор входит боковая накладка для большего контроля скольжения. Такой дизайн создан для игр жанра Battle Royale или MOBA.

2-кнопочная боковая панель — это стандартная компоновка для FPS-игр. Большая прорезиненная накладка обеспечивает максимальный контроль в каждой перестрелке. Также набор дополняют две кнопки для таких важных действий, как пригнуться и прицелиться.

В итоге боковые панели дают геймерам доступ к 20 программируемым кнопкам с помощью технологии Razer Hypershift и софта Razer Synapse, при этом мышь позволяет хранить до пяти встроенных профилей и переключаться между ними на лету, без помощи ПО.

Мышь Razer Naga Pro использует оптический датчик Razer Focus+ 20,000 DPI Optical Sensor с поддержкой функций Motion Sync, Smart Tracking и Asymmetric Cut-off, а также оптические переключатели Razer Optical Mouse Switches, которые выдерживают до 70 миллионов кликов.

Фирменная беспроводная технология Razer HyperSpeed Wireless обеспечивает до 100 часов непрерывной игры на частоте 2,4 ГГц или до 150 часов по Bluetooth. Заряжать аккумулятор можно даже во время игры с помощью комплектного кабеля Razer SpeedFlex.

Стоимость мыши Razer Naga Pro составляет $149,99, она доступна для покупки с сегодняшнего дня. Она также совместима с беспроводным зарядным устройством Razer Mouse Dock Chroma, но его придется покупать отдельно за $49,99.

Источник: The Verge, Razer