Razer представила новую мышь для киберспортсменов Razer Viper 8KHz с технологией HyperPolling и скоростью опроса 8000 Гц





Компания Razer представила новую мышь Razer Viper 8KHz, ориентированную на киберспортсменов. Поддержка фирменной технологии сверхскоростного опроса Razer HyperPolling позволяет получить частоту опроса 8000 Гц.

Разработчики отметили, что в настоящее время большинство ведущих игровых мышей поддерживают частоту опроса до 1000 Гц, и, хотя производители сосредоточились на том, чтобы сделать мышки более точными и отзывчивыми, мало внимания уделяется частоте, с которой данные о кликах и позициях передаются на ПК. С быстрыми ПК и мониторами с высокой частотой обновления, высокая частота опроса может устранить раздражающие микропрерывания, значительно улучшая производительность игрового процесса, когда доля секунды может стоить победы.

Технология Razer HyperPolling использует высокоскоростной микроконтроллер USB, который позволяет Viper 8KHz отправлять в восемь раз больше данных каждую секунду, сокращая задержку ввода с 1 мс до 1/8 миллисекунды. Мышь отправляет более свежие данные, чтобы лучше соответствовать более высокой частоте обновления монитора. В результате задержка между последним отчетом и рендерингом кадра монитора намного меньше по сравнению с задержкой при частоте опроса 1000 Гц, что приводит к более плавному и актуальному положению курсора.

По словам создателей новинки, более высокая частота опроса может уменьшить задержку ввода, свести к минимуму микропрерывания и внезапные скачки позиции курсора, что приведет к более плавному и точному перемещению курсора по экрану. Технология Razer HyperPolling не только минимизирует задержку щелчка, но и сводит к минимуму дисперсию от щелчка к щелчку, что делает ее лучше, чем другие ведущие игровые технологии.

Мышь Razer Viper 8KHz также оснащается оптическими переключателями Razer второго поколения и оптическим датчиком Razer Focus+. Переключатели были улучшены за счет большей тактильной обратной связи, благодаря чему ощущение каждого щелчка и звук стали более приятны, они рассчитаны на 70 миллионов нажатий. Оптический датчик Razer Focus+ имеет точность разрешения 99,6%, благодаря чему отслеживаются даже самые мелкие движения. Благодаря уникальным интеллектуальным функциям сенсора геймеры получат плавное отслеживание курсора без прерываний, обеспечивающее более высокую точность.

Новинка представлена в прочном симметричном корпусе весом 71 грамм с ножками из тефлона для более плавного скольжения и кабелем SpeedFlex, который обеспечивает минимальное сопротивление движению. С помощью пакета Razer Synapse 3 геймеры могут переназначить восемь программируемых кнопок, установить макросы или второстепенные функции и сохранить все конфигурации профиля во встроенной памяти Viper 8KHz (хранится до пяти профилей).

Стоимость мыши Razer Viper 8KHz составляет $79,99 (США) и €89,99 (Европа), продажи в онлайн-магазинах уже стартовали.

Технические характеристики Razer Viper 8KHz:

Частота опроса 8000Hz (0.125мс)

Оптический сенсор Focus+ с разрешением 20,000 DPI

До 650 дюймов в секунду (IPS) / ускорение 50 G / лучшая в индустрии точность разрешения 99.6%

Оптические переключатели 2-го поколения Razer для мышей с долговечностью до 70 миллионов кликов

Симметричная форма с прочными резиновыми боковыми вставками, ножки из 100% тефлона (PTFE), тактильное колесо прокрутки игрового уровня

Регулировка чувствительности на лету (настройки по умолчанию: 400/800/1600/2400/3200 DPI)

Гибридная встроенная память и облачное хранилище (4+1 профилей)

Подсветка Razer Chroma с настройкой 16,8 млн цветовых оттенков

7+1 настраиваемых кнопок

Расширенные возможности настройки отрыва (поднятия / посадки)

Поддерживается Razer Synapse 3

Кабель Speedflex 1,8 м

Размеры: 126,73 мм (длина) x 57,6 мм (ширина захвата) x 37,81 мм (высота)

Примерный вес: 71 г (без кабеля)

Источник: Razer