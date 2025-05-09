Razer представляет Basilisk Mobile и Joro — геймерскую мышь и клавиатуру для игры «на ходу»

Razer решила позаботиться об интересах геймеров, которые играют даже в дороге. Чтобы они тоже могли воспользоваться удобными инструментами для управления игровым процессом, компания создала компактные два новых гаджета, ориентированных на мобильность: эргономичную мышь Razer Basilisk Mobile и ультрапортативную клавиатуру Razer Joro. Чтобы портативный гейминг был удобным, привычным и продуктивным, как дома, так и в дороге.

Razer Basilisk Mobile

Новая мышь Razer Basilisk Mobile вдохновлена линейкой Razer Basilisk, но создана для тех, кто играет на ходу. Она весит всего 76 г, имеет удобную эргономичную форму и помещается даже в карман. Мышь имеет сенсор Razer Focus X с разрешением 18 000 DPI и точностью 99,4%, переключатели третьего поколения с ресурсом в 90 млн кликов и колесо прокрутки HyperScroll с двумя режимами — для скорости или точности.

Несмотря на компактный вариант исполнения, новинка имеет компоненты, чтобы обеспечить 3 режима подключения (включая быстрый Razer HyperSpeed Wireless) и получила 10 программируемых кнопок. Встроенная батарея обеспечивает 105 часов автономной работы при подключении через Razer HyperSpeed Wireless или 180 часов — через Bluetooth.

Еще здесь есть функция AI Prompt Master, которая позволяет с помощью умных подсказок улучшить геймплей и даже настраивать игровые стратегии через Razer Synapse 4. Фактически все это делает Basilisk Mobile не просто «дорожной» мышью, а полноценным игровым инструментом.

Цена беспроводной мыши Razer Basilisk Mobile составляет $89,99.

Razer Joro

Razer Joro — это портативная беспроводная игровая клавиатура, которая призвана обеспечить высокую производительность на различных устройствах. Она имеет всего 374 г веса и 16,5 мм толщины. Аккумулятор обеспечивает до 1800 часов автономной работы. Клавиатура поддерживает однозонную подсветку Razer Chroma RGB с миллионами цветов и эффектов. Несмотря на компактность, новинка оснащена полноценным рядом функциональных клавиш, стрелками стандартного размера. Еще она получила UV-защищенные колпачки.

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Клавиатура поддерживает Snap Tap Mode, что обеспечивает более быструю активацию клавиш — особенно полезно в шутерах во время стрефинга. Поддержка Razer Synapse 4 позволяет настраивать макросы, переключатели и Razer Hypershift. Joro легко интегрируется с устройствами Apple — есть альтернативные символы для macOS, iPadOS и iOS, а также клавиша Microsoft Copilot для доступа к ИИ на Windows.

Цена беспроводной игровой клавиатуры Razer Joro составляет от $139,99.

Razer Synapse для macOS

Вместе с тем компания выпустила Razer Synapse для Mac в формате предварительного доступа. Этот инструмент предлагает доступ к таким функциям, как Snap Tap, настройка RGB и создание макросов для платформы Mac.

Поддержка охватывает 17 продуктов, включая новую клавиатуру Razer Joro, мышь Viper V3 Pro и клавиатуру BlackWidow V4 Pro 75%.

Скачать Razer Synapse для macOS можно по ссылке по следующей ссылке.

Источник: techpowerup