Razer выходит на рынок игровых компонентов для ПК с моделями Kunai, Hanbo, Katana и др.

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Компания Razer представила новый ряд компонентов для ПК, разработанных для энтузиастов с целью создания идеального игрового десктопа – Razer Kunai, Razer Hanbo, Razer Katana и Razer PWM Fan Controller. Пока это гидравлические корпусные вентиляторы, жидкостные кулеры, блоки питания и контроллеры, однако производитель не собирается останаввливаться на этом перечне.

“Сегодня мы продолжаем расширять экосистему Razer высокопроизводительными компонентами для ПК и переносим превосходство Razer в совершенно новую категорию, – говорит Мин-Лян Тан, соучредитель и генеральный директор Razer. – Продукты, которые мы представили сегодня, это только начало для многих высококлассных компонентов для ПК, которые мы выведем на рынок в ближайшем будущем. «Для геймеров. От геймеров» (For Gamers. By Gamers) лежит в основе всего, что мы делаем, и эти новые компоненты соответствуют этим словам, обеспечивая безупречное качество сборки для первоклассной производительности ПК игр”.

Razer Kunai – это высокопроизводительные корпусные вентиляторы для ПК, оснащенные технологией гидравлических подшипников. Эти кулеры предназначены для создания максимального воздушного потока и оптимизированы для эффективного охлаждения ПК с минимальным шумом. Кулеры доступны в размерах 120 и 140 миллиметров и оснащены светодиодами с широким спектром возможностей подсветки aRGB, чтобы соответствовать форме и стилю любого игрового ПК.

Razer Hanbo – это жидкостные кулеры “все в одном” (All-in-One, AIO) с адресной RGB-насадкой. Созданные в результате технологического партнерства Razer и Asetek, эти решения для охлаждения компьютеров обеспечивают максимальную эффективность теплового охлаждения процессоров и доступны с размерами радиаторов 240 и 360 миллиметров. Благодаря оптимизированной конструкции всасывающей помпы, обеспечивающей бесшумную работу и повышенную надежность, жидкостный кулер обеспечивает надежную игровую производительность, включая настраиваемую и адресную RGB-подсветку. В дальнейшем Razer и Asetek продолжат сотрудничество в области новых технологий охлаждения AIO.

Razer Katana – блоки питания ATX с рейтингом Platinum, обеспечивающие необходимую для продвинутых геймеров мощность, производительность, надежность и поддержку CPU/GPU. Эти полностью модульные блоки питания оснащены высококачественными электрическими компонентами для сверхэффективной подачи питания, способными обеспечить чистую и стабильную мощность для игровых ПК. Блоки питания доступны в различных вариантах мощности от 750 до 1200 Вт с рейтингом Platinum, а также эксклюзивный блок питания мощностью 1600 Вт с рейтингом Titanium, вся линейка включает в себя вентилятор с режимом zero RPM aRGB и полную совместимость с Razer Chroma.

В дополнение к этим новым решениям Razer также представит новый контроллер вентиляторов с широтно-импульсным модулятором (PWM), предназначенный для поддержки до восьми вентиляторов Razer Kunai. Контроллер вентиляторов Razer PWM интегрируется с программным обеспечением Razer Synapse для настраиваемого управления кривой вентилятора, что поможет улучшить воздушный поток и тепловые характеристики любого игрового ПК.

Razer начнет поставлять новые линейки компонентов в США в этом месяце, а в остальной мир они поступят позднее в этом году.

Источник: Razer