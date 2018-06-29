Razer выпустила две клавиатуры Huntsman на базе оптико-механических переключателей

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания Razer обновила модельный ряд клавиатур и представила два новых устройства Huntsman и Huntsman Elite. Это первые клавиатуры Razer, оснащённые оптико-механическими переключателями. Такие переключатели объединяют тактильные ощущения от работы с механической клавиатурой с оптической (инфракрасной) технологией, которая определяет нажатие клавиши для более быстрого срабатывания.

Как отмечает производитель, новые клавиши обеспечат ощущения, сходные с ощущениями от существующих переключателей Razer Green, но благодаря использованию оптических сенсоров скорость срабатывания повысится на 30% по сравнению с традиционными механическими переключателями. Кроме того, новая технология изготовления переключателей подразумевает использование меньшего количества движущихся частей, а это позволит снизить количество механических отказов и продлит срок работы устройств. Например, для клавиатуры Huntsman заявлен ресурс на уровне 100 млн нажатий на клавиши.

Базовая версия клавиатуры Razer Huntsman содержит оптико-механические переключатели и стандартную подсветку Chroma. Цена этой модели составляет $149,99. Модификация Huntsman Elite предлагает дополнительную подсветку в нижней части корпуса клавиатуры, которая позволяет освещать окружающее пространство. Также в комплект поставки включается съёмная подставка для ладоней на магнитном креплении, она также оснащена встроенной системой подсветки. Кроме того, версия Elite содержит дополнительные настраиваемые органы управления мультимедиа. Цена клавиатуры Razer Huntsman Elite составляет $199,99.

Источник: The Verge