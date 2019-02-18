Razer закрывает свой игровой магазин Game Store спустя всего 10 месяцев после его открытия

Известный производитель игровой периферии Razer на собственном горьком опыте узнал, как трудно достичь успеха в бизнесе цифровой дистрибуции игр для ПК. В минувшие выходные Razer разместила на сайте своего магазина игр Game Store неожиданное объявление о том, что этот самый магазин будет закрыт 28 февраля. Напомним, что сервис был запущен в апреле прошлого года, то есть, да, магазин игр Razer Game Store будет закрыт спустя всего 10 месяцев после открытия.

В Razer решение о закрытии Game Store объясняют реорганизацией структуры компании, не называя конкретных причин. Впрочем, очевидно, что в этом начинании производитель попросту потерпел неудачу.

Напомним, что Razer Game Store не был сервисом цифровой дистрибуции в классическом понимании. То есть, он не занимался прямыми продажами лицензионных копий игр, как более известный Steam или его новоявленный конкурент Epic Games Store, а распространял ключи для Steam, Uplay, Origin и других сервисов. Кроме того, пользователи Razer Game Store могли зарабатывать виртуальную валюту, которую впоследствии могли тратить на покупку игровой периферии Razer.

Важный момент — все ключи на загрузку игр останутся действительны и после закрытия магазина Game Store, но пользователям надо успеть сохранить коды до закрытия магазина. К слову, прямо сейчас в магазине действуют достаточно щедрые скидки на ряд игр, например, 80% на Watch Dogs 2 Gold Edition ($20) и Watch Dogs Complete Edition ($10), 70% на Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Advanced Edition ($18) и 67% на Assassin’s Creed Origins ($19,8).

Razer Game Store прекрати свою работу 28 февраля 2019 года в 01:00 по тихоокеанскому времени (11:00 по Киеву).

Источник: Razer Game Store