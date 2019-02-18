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Razer закрывает свой игровой магазин Game Store спустя всего 10 месяцев после его открытия
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Razer закрывает свой игровой магазин Game Store спустя всего 10 месяцев после его открытия

Razer закрывает свой игровой магазин Game Store спустя всего 10 месяцев после его открытия

Известный производитель игровой периферии Razer на собственном горьком опыте узнал, как трудно достичь успеха в бизнесе цифровой дистрибуции игр для ПК. В минувшие выходные Razer разместила на сайте своего магазина игр Game Store неожиданное объявление о том, что этот самый магазин будет закрыт 28 февраля. Напомним, что сервис был запущен в апреле прошлого года, то есть, да, магазин игр Razer Game Store будет закрыт спустя всего 10 месяцев после открытия.

В Razer решение о закрытии Game Store объясняют реорганизацией структуры компании, не называя конкретных причин. Впрочем, очевидно, что в этом начинании производитель попросту потерпел неудачу.

Напомним, что Razer Game Store не был сервисом цифровой дистрибуции в классическом понимании. То есть, он не занимался прямыми продажами лицензионных копий игр, как более известный Steam или его новоявленный конкурент Epic Games Store, а распространял ключи для Steam, Uplay, Origin и других сервисов. Кроме того, пользователи Razer Game Store могли зарабатывать виртуальную валюту, которую впоследствии могли тратить на покупку игровой периферии Razer.

Важный момент — все ключи на загрузку игр останутся действительны и после закрытия магазина Game Store, но пользователям надо успеть сохранить коды до закрытия магазина. К слову, прямо сейчас в магазине действуют достаточно щедрые скидки на ряд игр, например, 80% на Watch Dogs 2 Gold Edition ($20) и Watch Dogs Complete Edition ($10), 70% на Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Advanced Edition ($18) и 67% на Assassin’s Creed Origins ($19,8).

Razer Game Store прекрати свою работу 28 февраля 2019 года в 01:00 по тихоокеанскому времени (11:00 по Киеву).

Источник: Razer Game Store

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