Разработан камуфляж на основе графена, скрывающий тепловое излучение

Турецкие учёные создали камуфляж, который способен маскировать горячие предметы и объекты, тем самым скрывая их от тепловых камер. Работа была представлена в журнале ACN Nano Letters.

Такое свойство маскировки ему придаёт специальная плёнка на основе графена, золота, термостойкого нейлона и полиэтилена. Кроме того, материал содержит два электрода, между которыми зажата мембрана, пропитанная жидкостью с положительно и отрицательно заряженными ионами.

Когда к плёнке подводят небольшое напряжение (3 В), это заставляет ионы переместиться в графен. Таким образом уменьшается инфракрасное излучение от объекта и одновременно увеличивается его отражательная способность. Другими словами, камуфляж как бы переназначает температуру объекта в соответствии с окружающей средой всего за несколько секунд.

Такой материал сам по себе тонкий (толщиной менее 50 мкм), лёгкий и достаточно гибкий. К тому же он не теряет своих свойств при температуре от 25 до 38 градусов по Цельсию. Учёные на примере продемонстрировали, как можно скрыть от тепловой камеры руку человека.

Современные тепловизоры показывают распределение температуры в инфракрасном диапазоне. При этом длины волн зависят от температуры нагревания. Раньше учёные пытались разработать тепловой камуфляж, но столкнулись с такими проблемами, как медленная скорость реакции, недостаточно гибкие материалы и отсутствие возможности приспосабливаться к разным температурам окружающей среды. Данный материал не имеет этих недостатков, поэтому может применяться в различных целях. Новинка будет интересна как в военной, так и в космической отраслях, например, для теплозащитных экранов спутников.

Источник: phys.org