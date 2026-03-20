Забудьте о сроке службы: новые кремниевые аноды сохраняют емкость Li-ion-батарей в течение тысяч циклов

Израильские ученые с помощью лазера создали новый анод из кремния и графена, который обеспечивает производительность Li-ion-батарей в течение тысяч циклов.





Сейчас в условиях высокого спроса на Li-ion-аккумуляторы кремний становится перспективной альтернативой традиционным графитовым анодам благодаря высокой емкости. Однако использование кремния до сих пор ограничивали низкая эффективность, структурные проблемы во время циклической работы и сложность прелитирования, то есть добавления дополнительного лития в аккумулятор в процессе производства с учетом будущих потерь.

Израильские ученые разработали одноэтапный процесс с использованием лазера, который одновременно синтезирует и добавляет прелитированные кремниевые наночастицы в проводящую графеновую матрицу. Метод лазерно-управляемого твердотельного прелитирования разработала группа исследователей под руководством профессора Школы химии и кафедры материаловедения Тель-Авивского университета Фернандо Патольского.

Метод работает в обычных условиях и предусматривает использование простых прекурсоров. Он не требует сложных многоступенчатых этапов производства или использования реактивного металлического лития. В процессе получается самоподдерживающийся, воздухонепроницаемый прелитированный композит из тройной смеси фенольной смолы, наночастиц кремния (SiNPs) и солей лития под воздействием интенсивного лазерного излучения низкой мощности. Локализованное тепло и давление инициируют реакции между солями кремния и лития.

«В этом методе повсеместно используются распространенные соли лития (LiOH, Li₂CO₃, LiNO₃, LiF, LiClO₄), при этом LiOH демонстрирует оптимальные характеристики благодаря уплотнению прекурсора под действием щелочи и улучшенному межфазному контакту», — объясняют израильские исследователи.

Это позволяет проводить прелитирование одновременно с формированием лазерно-индуцированного графена (LIG). Трехмерная, пористая, электропроводящая форма графена образует стабильную высокопроводящую структуру, которая поддерживает частицы кремния.





Материал получает структуру типа «ядро-оболочка», в которой частично прелитированные наночастицы кремния покрыты тонким слоем силиката лития. Они интегрированы в пористую проводящую матрицу, которая поддерживает прелитирование и стабилизирует ковалентные связи.

Кроме этого структура смягчает объемное расширение, которое со временем приводит к деградации кремниевых анодов. По результатам испытаний прототип кремниево-графенового анода сохранил более 98% емкости после более чем 2 тыс. циклов при плотности тока 5А·ч-¹, продемонстрировав незначительное снижение емкости по сравнению с не прелитированными аналогами.

Оценка характеристик также показала, что анод обеспечивает емкость более 1700 мА·ч с начальной кулоновской эффективностью в более 97%. По мнению исследователей, это указывает на значительный потенциал для использования в системах скоростной зарядки, особенно для электрокаров и портативной электроники.

Исследователи добавляют, что аноды демонстрируют поддержку сверхбыстрой зарядки, сохраняя до 63% максимальной емкости при плотности тока 10 А·ч-¹. Новая система также демонстрирует высокую циклическую стабильность, сохраняя характеристики в течение тысяч циклов и демонстрируя минимальное ухудшение со временем.

«Это нововведение не только способствует разработке литий-ионных аккумуляторов следующего поколения, но и создает основу для преобразования легкодоступных и экономически эффективных исходных материалов в высокоэффективные электроды, что обещает снизить сложность и стоимость производства батарей», — подчеркивают разработчики.

Ученые доказали масштабируемость метода и изготовили электроды длиной 20 см, которые потенциально могут быть использованы в рулонном производстве. В полномасштабных испытаниях с катодами из LiFePO 4 батареи не продемонстрировали заметной потери емкости после 500 циклов при скорости разряда 1C.

Результаты исследования опубликованы в Springer Nature Link

Источник: Interesting Engineering