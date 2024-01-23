Новости IT-бизнес 23.01.2024 в 09:38 comment views icon

Разработчик League of Legends Riot Games сократил 530 работников — 11% от общего количества

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Юрий Орос

Автор новин

Разработчик League of Legends Riot Games сократил 530 работников — 11% от общего количества

2024 год продолжает прошлогоднюю тенденцию, когда в индустрии видеоигр произошло более 9000 увольнений. Riot Games, разработчик League of Legends – самый свежий пример. Компания объявила, что «переориентируется на меньшее количество проектов с более высоким уровнем влияния, и двигаться к более устойчивому будущему». Это означает сокращение 530 человек по всему миру или около 11% от общего количества работников.

Эта новость появилась через несколько дней после того, как результаты опроса Конференции разработчиков игр (GDC) показали, что 65% респондентов чувствуют, что увольнения надвигаются на их студии.

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Это заявил генеральный директор Дилан Джадеджа в сообщении для всей компании, и указал на расширение Riot по случаю 10-й годовщины в 2019 году, которое добавило во вселенную League of Legends новые игры и другие форматы развлечений. Для работников, «чья роль претерпевает или может претерпеть изменения», состоится встреча с их руководителями, а также будет предложена выходная помощь не менее шести месяцев, с большей выплатой для тех, кто работал в компании дольше, а также другие льготы, передает The Verge.

Riot заявляет, что приоритет для нее основные живые игры, такие как League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics и Wild Rift, а также киберспорт и события, связанные с этими играми. Так же говорят, что файтинг Project L 2D с находящимся в разработке персонажами Лиги «имеет большой прогресс», а второй сезон мультсериала Arcane для Netflix должен выйти в ноябре.

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Среди проектов, на которые напрямую повлияли изменения, — Legends of Runeterra, бесплатная карточная игра, анонсированная в 2019 году, что, по словам руководства студии, «показала себя не так хорошо, как нам нужно». Эта команда сокращается и сосредотачивается на PvE-режиме игры. Другой «жертвой» является издательский лейбл Riot Forge, также анонсированный в 2019 году, для партнерства с меньшими студиями, которые создавали бы больше игр, связанных с Лигой. Выпустив шесть игр, включая эксклюзивную игру Hextech Mayhem для мобильных устройств Netflix, Riot Forge закроется после выхода Bandle Tale: A League of Legends Story.

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