Игроразработчики обеспокоены увольнениями в индустрии и искусственным интеллектом, — опрос GDC

Разработчики игр в основном озабочены использованием искусственного интеллекта. Организаторы Конференции разработчиков игр (GDC) обнародовали свой ежегодный опрос «Состояние игровой индустрии», в котором 84% из более чем 3000 респондентов ответили, что они несколько или очень озабочены этикой использования генеративного искусственного интеллекта. Кроме ИИ, разработчики также выражали сильные чувства по поводу кризиса увольнений в индустрии.

Результаты опроса объясняют, почему разработчики обеспокоены, и приводят причины, среди которых потенциальная возможность ИИ заменить работников и увеличить количество увольнений. Разработчики также обеспокоены тем, что программы с искусственным интеллектом могут изымать данные из их собственных игр без их согласия, передает The Verge.

Опрос GDC также показал, как разработчики относятся к искусственному интеллекту в зависимости от типа работы. Респонденты из более технических сфер, таких как маркетинг, программирование и бизнес, в целом считают, что ИИ окажет положительное влияние на их работу, тогда как работники творческих сфер, таких как визуальный арт, создание сказов и контроль качества, считают, что ИИ негативно повлияет на их работу.

Учитывая завершение пандемии, компании вводят мандаты возвращения в офис (RTO), которые, по мнению некоторых разработчиков, оказывают негативное влияние на моральный дух и индустрию в целом. Более четверти разработчиков имеют ту или иную обязательную политику возвращения в офис. С этой четверти 40% сообщили, что работают в ААА-студиях, а 16% — в инди-студиях. Хотя политика возвращения в офис варьируется от полной пятидневной рабочей недели до гибридного графика, опрос показал, что наличие любого вида обязательного возвращения в офис приводит к недовольству разработчиков.

Более трети респондентов сообщили, что увольнения коснулись их лично или их компании. Однако этот опрос проводился в сентябре 2023 года – как раз тогда, когда Epic Games объявила, что увольняет более 800 работников, и перед увольнениями в студиях Unity, Embracer Group и Bungie. 65% респондентов чувствуют, что увольнения надвигаются на их студии, и, по мнению опрошенных, подавляющее количество увольнений является результатом «коррекции курса после пандемии».

Студии слишком быстро росли во время пандемии, а сейчас люди тратят меньше денег на игры в кризис стоимости жизни. — говорится в анонимном ответе.