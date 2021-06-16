Realme представила умные часы серии Realme Watch 2 и робот-пылесос Realme TechLife Robot Vacuum





Компания Realme провела глобальную презентацию своих новых продуктов, во время которой помимо флагманского смартфона Realme GT с чипсетом Snapdragon 888 также были представлены и другие устройства. Поклонникам бренда также показали две новые модели умных часов в рамках серии Realme Watch 2 и робот-пылесос.

Умные часы серии Realme Watch 2 ранее уже были доступны на некоторых рынках, например, в Малайзии. Теперь же они выходят на глобальный рынок. Серия включает модели Realme Watch 2 и Realme Watch 2 Pro. Обе они внешне напоминают Apple Watch. Версия Realme Watch 2 Pro содержит 1,75-дюймовый цветной дисплей с пиковой яркостью 600 нит, оптический сенсор сердечного ритма, сенсор насыщения крови кислородом и встроенный модуль GPS. Часы позволяют отслеживать занятия более чем 90 видами спорта и предлагают более 100 цифровых циферблатов. Устройство имеет защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68 и поставляемся со съёмным силиконовым ремешком. Более доступная модель Realme Watch 2 оснащена более компактным 1,4-дюймовым дисплеем и лишилась модуля GPS. Прочие характеристики, включая защиту от пыли и воды, остались неизменными. Обе новинки уже поступили в продажу в Европе. Цена базовой версии Realme Watch 2 составляет €55, а за модель Realme Watch 2 Pro предстоит заплатить €75.

Также был представлен робот-пылесос Realme TechLife Robot Vacuum, который похож на устройство Roomba. Робот-пылесос использует LiDAR и 38 высокоточных датчиков, которые позволяют составлять точную карту пространства. Он обеспечивает как сухую, так и влажную уборку. Пылесос может определять поверхности в режиме реального времени и автоматически увеличивает свою скорость и мощность всасывания при работе с участками, которые более активно концентрируют пыль, такими как ковры и углы комнат. Установленный внутри робота аккумулятор ёмкостью 5200 мАч рассчитан на автономную работу продолжительностью до 300 минут без подзарядки. Устройство поддерживает возможность совместной работы с виртуальными ассистентами Google Assistant и Alexa. Пока что робот-пылесос Realme TechLife Robot Vacuum доступен только для предварительного заказа на собственном сайте компании realme.com и на торговой площадке AliExpress. На текущий момент цена новинки составляет €279. На сайте производителя говорится, что с 25 числа цена будет повышена до €379.

Источник: xda-developers