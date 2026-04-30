banner
30.04.2026

OnePlus и realme слились в одно подразделение: что это значит для обоих брендов

OnePlus realme слияние: новое подразделение под руководством основателя realme Ли Бинчжуна

Китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал на Weibo информацию об официальном слиянии OnePlus и realme. По его данным, обе компании объединили глобальные и внутренние операции в новый «суб-продуктовый центр». Официального подтверждения от OPPO или любой из сторон пока нет.


Согласно утечке, новый продуктовый центр возглавил Ли Цзе — президент OnePlus в Китае. Он будет отчитываться непосредственно перед основателем OnePlus Пит Лоу (Лю Цзохуем). Заместителем генерального директора назначен Ван Вэй — бывший вице-президент realme.

Маркетинговые и сервисные подразделения обеих компаний также слились в отдельный бизнес-юнит. Его возглавил Ли Бинчжун — основатель realme. Вопросы маркетинга и сервисного обслуживания для обоих брендов переданы Сюй Ци.

OnePlus и realme — оба суббренда OPPO, которые изначально развивались как отдельные направления: OnePlus ориентировался на премиум-сегмент и международный рынок, realme — на бюджетный и средний класс с акцентом на Индию и Юго-Восточную Азию. Объединение выглядит как централизация под единым управлением, а не полная ликвидация брендов.


Контекст тревожный. С начала 2026 года OnePlus поглотили слухи о полном закрытии. Компания их опровергала, но несколько топ-менеджеров ушли один за другим: сначала уволился директор по операциям, затем — региональные руководители в Европе. Параллельно OnePlus постепенно сокращал глобальное присутствие — оставив активные рынки сбыта лишь в США Индии и нескольких азиатских странах.

Слияние с realme может означать одно из двух: либо OnePlus сохранится как премиум-лейбл под общей операционной структурой, либо постепенно растворится на фоне более массового бренда. Для покупателей OnePlus в Европе, где компания уже фактически прекратила полноценную работу, эта новость вряд ли что-то изменит к лучшему.

Смартчасы OnePlus Watch 4 получили титановый корпус, военную защиту и Wear OS 6

Источник: Android Authority

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить