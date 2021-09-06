Realme раскрыла характеристики дисплея своего первого планшета

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9 сентября состоится мероприятие Realme, на которой она представит свой первый планшет Realme Pad. Компания решила немного подогреть интерес к новинке, раскрыв ее некоторые особенности.

В частности, стало известно, что Realme Pad оснастят 10.4″ дисплеем. Он будет иметь разрешение 2000х1200 пикселей, соотношение экрана к площади передней панели составит 82.5%.

На одном из рендеров планшета, который Realme опубликовала в Твиттере, видно, что устройство получит порт USB-C, а также еще один круглый разъем, который может предназначаться для подключения аудиоустройств (3.5-мм jack) либо же для хранения стилуса.

Realme Pad точно будет доступен в золотом цвете, о чем свидетельствует небольшой тизер, а также в сером цвете, как сообщалось ранее. Видео раскрывает и дизайн тыльной панели планшета. Устройство будет оборудовано основной 8 МП камерой и фронтальной камерой с аналогичным разрешением. Толщина девайса составит 6.9 мм. Емкость аккумулятора — 7100 мАч.

Что касается остальных параметров, планшету приписывают наличие чипсета Helio G80, 4/6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Также будет слот для карт microSD.

Источник: GSM Arena