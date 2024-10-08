Red Dead Redemption наконец-то выходит на ПК — релиз в Steam в конце октября

В состав издания Red Dead Redemption на ПК войдет также зомби-дополнение «Undead Nightmare».

Компания Rockstar Games объявила о выпуске оригинальной игры Red Dead Redemption для ПК. Релиз состоится 29 октября в цифровых магазинах Steam, Epic Games Store и Rockstar Store.

Первая Red Dead Redemption увидела свет еще в мае 2010 года на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. В августе 2023 года игра стала доступной для владельцев PlayStation 4 и Nintendo Switch. Теперь пришло время покорять ПК-платформу.

Разработчики обещают, что ПК-версия позволит игрокам по-новому ощутить атмосферу Дикого Запада. Компания Double Eleven, которая сотрудничает с Rockstar Games, добавила ряд улучшений, специфичных для компьютерной платформы.

Среди технических особенностей новой версии стоит отметить поддержку разрешения 4K с частотой обновления до 144 Гц на совместимом оборудовании. Игра также будет поддерживать ультраширокие (21:9) и суперультраширокие (32:9) мониторы, технологию HDR10.

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Rockstar Games анонсировала поддержку технологий масштабирования NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0, а также NVIDIA DLSS Frame Generation. Компания планирует опубликовать дополнительную информацию в ближайшее время, в частности о возможности предварительного заказа игры.

Действие Red Dead Redemption разворачивается на Диком Западе в начале 20 века, когда эпоха ковбоев подходит к концу. Игроки берут на себя роль Джона Марстона, бывшего преступника, которого заставляют охотиться на членов его бывшей банды.