Реформа Геокадастра. Гончарук анонсировал аэрофотосъемку всей Украины

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Сегодня пилотный проект онлайн-сервиса «Ліс у смартфоні» для мониторинга вырубки деревьев расширил свою доступность еще на три области. Одновременно правительство анонсировало аэрофотосъемку всей территории Украины — закончить все планируют уже весной 2020 года.

«В этом году планируется завершить съемку Львовской и Волынской областей, а в начале весны следующего года — всей территории Украины. Это обеспечит нам принципиально другого качества информацию, данные, чтобы организовать земельные отношения», — заявил премьер-министр Алексей Гончарук на заседании согласительного совета парламента.

Как отметил премьер, задача №1 геокадастра — до конца 2020 года сделать облет всей территории Украины и завершить создание цифровой модели территории Украины.

«Мы уже проводим облет Волынской и Львовской областей, чтобы сформировать высокоточные ортофотопланы с разрешением 1:10 000 — по европейскому стандарту. Главный вызов, который перед нами стоит — объединить реестр недвижимого имущества с государственным земельным кадастром», — добавил премьер.

Также он представил законопроект №2370 — о национальной инфраструктуре геопространственных данных, который позволит создать современную информационную систему для работы с геопространственными данными. База объединит данные о земле, лесах, водных объектах, недрах.

Увы, финансовых подробностей проекта пока не раскрыли.

Источник: Facebook