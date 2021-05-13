Рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за квітень 2021 року [інфографіка]





Компанія Kantar опубліковала рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за квітень 2021 року. Згідно з даними сервісу у цьому місяці зменшилась активність користувачів в інтернет-магазинах та маркетплейсах.

Попри загальну втрату в охопленнях, сайти Rozetka.com.ua, Prom.ua, Olx.ua входять в Топ-10 сайтів України. Окрім цього, до рейтингу потрапив онлайн-магазин Epicentrk.ua (18-те місце).

А ось новини продовжують цікавити українців. Найпопулярніші новинні ресурси у квітні: Pravda.com.ua (12-те місце) та Bbc.com (16-те місце). Запроваджені карантинні обмеження вплинули на поновлення популярності ресурсу Naurok.com.ua. Також до рейтингу повернувся портал Osvita.ua. Трійка лідерів залишається незмінною, це Google, Youtube, Facebook.

Дослідження Kantar CMeter desktop і mobile інтернет-користувачів у віці 14-70 років об’єднує дані з 3-х джерел: Site-centric-лічильники, інтегровані в сайти; Frame-centric-лічильники встановлені в фреймі банерної мережі; User-centric-панель, респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar на телефонах, що поряд зі стандартними показниками (перегляди сторінок, охоплення, соціально-демографічні показники по всіх сайтах, з якими контактували респонденти), також фіксує контакт панелістів з контентом. Дані з усіх джерел об’єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат в даних.

Джерело: Kantar