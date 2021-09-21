Рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за серпень 2021 року [інфографіка]





Компанія Kantar опубліковала рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за серпень 2021 року. Згідно з даними сервісу у останньому місяці літа українці готувалися до школи та цікавилися товарами в інтернет-магазинах.

Наближення шкільного сезону повернуло увагу інтернет-користувачів до інтернет-магазинів та маркетплейсів. Сайт Rozetka.com.ua вперше піднявся на четверту позицію у рейтингу популярних сайтів з показником охоплення 41,3%, а Prom.ua обігнав Instagram, опинившись на сьомій сходинці з охопленням 36,1%. Також до Топ-25 сайтів України повернулися Allo.ua (23 місце) та Hotline.ua (25 місце).

Літо – пора високої активності користувачів в Instagram.com, який у серпні продовжив нарощувати охоплення попри загальне зниження інтересу до соціальних мереж. Найпопулярнішіми новинними ресурсами у серпні стали Pravda.com.ua (16 місце), Tsn.ua (19 місце), Bbc.com (20 місце). Трійка лідерів залишається незмінною, це Google, Youtube, Facebook.

Дослідження Kantar CMeter desktop і mobile інтернет-користувачів у віці 14-70 років об’єднує дані з 3-х джерел: Site-centric-лічильники, інтегровані в сайти; Frame-centric-лічильники встановлені в фреймі банерної мережі; User-centric-панель, респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar на телефонах, що поряд зі стандартними показниками (перегляди сторінок, охоплення, соціально-демографічні показники по всіх сайтах, з якими контактували респонденти), також фіксує контакт панелістів з контентом. Дані з усіх джерел об’єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат в даних.

Джерело: Kantar