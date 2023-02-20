Рейтинг популярных в Украине языков программирования 2022 года – в лидерах JavaScript, Java и Python

Профильный ресурс DOU.UA обнародовал результаты очередного ежегодного опроса языков программирования, которые используют в работе украинские IT-специалисты. В рамках опроса было проанализировано 9060 анкет. Из интересного – на JavaScript и TypeScript приходится уже треть рынка, а Java пятый год теряет популярность. В то же время после отрицательной динамики язык Python в 2022 году улучшил свои позиции.

В 2022 году самым популярным языком программирования в Украине остается JavaScript – 19% разработчиков пишут на нем коммерческие проекты. Далее расположились Java (14%) и Python (13%). Последний впервые среди самых популярных. С минимальным отрывом за Python следуют C# и TypeScript.

Отмечается, что резко возросла популярность языка TypeScript. Этому способствовала не только миграция JavaScript-проектов, поскольку JavaScript тоже стали чаще использовать. Экосистема занимает новые ниши. TypeScript все больше становится языком выбора для новых проектов как на Back-end, так и в Full Stack разработке. Кроме того, резко возросла популярность Python, разместившегося на третьем месте после трехлетнего спада. Возможно, это связано со второй волной интереса к анализу данных. Вместе с тем на SalesForce Apex пишут чуть больше, чем на 1С, впервые снизилась доля Go, замедлился рост популярности Dart.

Ниже приведена диаграмма с динамикой актуальных языков программирования по годам.

В сегменте бэкенда выросла доля как TypeScript, так и JavaScript (хотя основным языком еще остается Java), TypeScript уже используют чаще JavaScript. Доля PHP уменьшается, но язык еще входит в тройку самых популярных, вероятно, Python заменит его в следующем году. Во фронтенде становится заметна доля C# (Blazor) и Dart (Flutter Web). Видно, что переход с JavaScript на TypeScript все же происходит. Основной сегмент фулстек-разработки еще на C# с ASP.NET, но сектор JavaScript/TypeScript суммарно уже больше.

В области анализа данных Python остается вне конкуренции. Сфера мобильной разработки демонстрирует одновременное увеличение доли Kotlin и уменьшение доли Swift, что отражает соотношение разработки на Android и iOS. Еще интересно, что Flutter сегодня чаще используют, чем React Native, в сегменте мультиплатформенных мобильных приложений. В области DevOps основным языком по-прежнему является Python. Embedded-разработка имеет большинство проектов на C и C++, постепенно начинает использоваться Python. Еще небольшой сегмент Embedded-разработки на Java – microcards – сейчас почти исчез.

Примечательно, что изменилось распределение между специализациями: стало больше фронтенда, анализа данных и поддержки операций из-за уменьшения бэкенда и фулстек-разработки.

Около трети респондентов планируют выучить еще один язык программирования в этом году. Рекордсменом является Go, далее – Python и Rust.

В настоящее время у большинства новичков на первом языке программирования является JavaScript, но также заметно растет роль Python.