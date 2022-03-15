Рекомендации: Как правильно использовать дроны во время войны

Украина — одна из самых развитых стран Европы по применению дронов в промышленности и в стране насчитывается до 30 тысяч операторов дронов, которые имеют опыт использования БПЛА. Для кого-то это разовые полеты выходного дня, для кого-то ответственная постоянная работа в мирное время.

В военное время использовать дроны не имея на это полномочий, не будучи вовлеченным в работу территориальной обороны или не неся службу рискованно как со стороны оккупантов, так и со стороны украинских вооруженных сил. Любой неавторизированный полет это риск жизнью оператора БПЛА — украинские военные могут посчитать его диверсантом, а представители орды — разведчиком ЗСУ.

Если у вас есть желание помочь, но вы не принимаете участия в работе военных или теробороны — пожертвуйте свой дрон для тех специалистов — кто выполняет горячую работу.

При использовании дронов нужно понимать, что вы не остаетесь невидимыми — каждую секунду дрон испускает радиосигналы которые можно засечь с помощью оборудования радиоэлектронной разведки, оккупант очень хорош в этом.

Помимо стандартных инструментов определяющих направление работы оператора, представители орды имеют в своем распоряжении дешифраторы, которые позволяют определять точное местоположение дрона и его оператора, точки взлета и маршруты выполняемые дроном. Речь идет об оборудованиии Aeroscope, которым вооружена орда.

Вне зависимости от того какой торговой марки у вас дрон, используйте ряд простых рекомендаций для того чтобы обезопасить себя:

не взлетайте с места расположения вашей части – всегда используйте удаленную позицию

не используйте одну и ту же позицию взлета и управления дроном постоянно, если есть возможность – испольщуйте разные локации

ваше мобильное устройство переведите в авиа режим во время полета (если вы не связаны с пультом дрона через WiFi соединение) и отключите функционал определения своих координат на вашем мобильном устройстве

во время полета отойдите от вашей точки взлета в укрытие, сохраняя визуальный контроль с дроном

перед началом работы и после окончания работ сообщайте об этом ответственному подразделения в котором вы выполняете аэроразведку

во время полета ориентируйтесь на показатели мощности сигнала и количества спутников, чтобы вовремя отреагировать на ситуацию, когда против дрона будет работать РЕБ

Соблюдайте безопасность и работайте только с согласования силовых ведомств, территориальной обороны или представителей ЗСУ.

Валерий Яковенко, СЕО компании DroneUA