Госспецсвязи: Пошаговая инструкция на случай утери или кражи телефона

Госспецсвязи продолжает выдавать рекомендации, которые позволяют противодействовать угрозам в киберпространстве, безопасно пользоваться телефонами, интернетом и т.д. На этот раз специалисты службы ответили на вопрос, что делать в случае утери или кражи смартфона.

Сегодня телефоны являются не только средством общения, но и «хранилищем» множества различных важных данных: мы храним документы в «Дии», получаем услуги с гаджетом в банках, совершаем покупки в интернете и многое другое. В случае потери мобильного телефона, чтобы защитить вашу информацию, вы должны выполнить следующие шаги:

1. Прежде всего, известите о похищении вашего оператора, чтобы он заблокировал SIM-карту.

Kyivstar (https://kyivstar.ua/no-war): вы можете предоставить оператору информацию по номерам 466 (внутри сети Kyivstar) или 0800-300-466 с других номеров.

Vodafone (https://www.vodafone.ua/support/faq): вам нужно подать заявку по телефону 222 (бесплатно c Vodafone Ukraine) или 0 800 400 222 (бесплатно от всех сетей в Украине).

Lifecell (https://www.lifecell.ua/en/pidtrimka/pitannya-v-kategoriyi/?category=118): вы можете позвонить в Центр информации и консультаций 5433 или 0 8003 20 5433. Или используйте систему самостоятельной жизни My LifeCell или свяжитесь с центром обслуживания подписчиков.

Обратите внимание: обычно операторы просят предоставить дополнительную информацию, такую ​​как код PUK или номера, на которые вы часто звоните и т.д.

2. Измените пароли на все ваши учетные записи (Google, социальные сети, онлайн -банкинг, Дия и т.д.) через другое устройство.

3. Заблокируйте банковские карты, которые имеют деньги и кредитные лимиты, чтобы злоумышленники не могли использовать ваши финансы. Для этого обратитесь в горячую линию банка, филиал или используйте онлайн -банкинг.

4. Обязательно свяжитесь с полицией.

5. Предупредите своих друзей, что потеряли телефон: перестрахуйтесь на случай, если злоумышленники от вашего имени начнут выпрашивать деньги.

Всем пользователям смартфонов будет не лишним, позаботиться о превентивных мерах, которые облегчат вашу жизнь в случае потери смартфона:

Найдите код PUK с SIM -карты.

Запишите в надежном телефоне IMEI.

В учетных записях, где это возможно, установите резервный номер телефона для восстановления.

Не забывайте регулярно создавать резервные копии всех важных данных.

«Привяжите» номер телефона к паспорту.

Храните важные контактные номера не только в вашей телефонной книге.

Источник: Госспецсвязи