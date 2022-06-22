Рекомендации: Как узнать, что ваш компьютер или смартфон взломали (и как минимизировать риск заражения)

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины продолжает цикл полезных советов рекомендациями по поводу того, как можно узнать, что ваш компьютер или смартфон взломали хакеры или на нем установлено вредоносное программное обеспечение.

В Госспецсвязи напомнили, что любое устройство может быть поражено вредоносным программным обеспечением, однако далеко не всегда это может быть очевидным для пользователя. Что должно насторожить? Любое нетипичное поведение гаджета.

Без внимания не нужно оставлять, в частности, такие «симптомы»:

Батарея очень быстро разряжается при невысокой интенсивности использования (в настройках устройства можно проверять, какие именно приложения больше используют заряд батареи). Значительное замедление работы гаджета. Частые сбои в работе компьютера или смартфона. Например, частые перезагрузки, внезапные отключения. Внезапное уменьшение объема свободной памяти. Появление всплывающих окон, рекламы. Появление программ или приложений, которые вы лично не устанавливали. Самовольное изменение гаджетом настроек. Передача больших объемов трафика даже редко используемыми программами. Самопроизвольное включение Wi-Fi, геолокации даже при отключении опций вручную. Получение непонятных системных сообщений. Самовольная работа курсора или клавиатуры.

Чтобы минимизировать риск заражения гаджета:

Используйте надежные антивирусные программы, регулярно проверяйте устройство на наличие угроз. Список известных антивирусов, вызывающих доверие у экспертов, можно посмотреть здесь https://t.me/dsszzi_official/3712

Устанавливайте обновления устройств (обновления для операционных систем, приложений и т.п.). Это обеспечивает повышение безопасности и устраняет выявленные недостатки системы. Рекомендации по обновлениям регулярно публикует Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи https://www.facebook.com/UACERT

Загружайте на смартфон приложения только из официальных магазинов приложений Play Market для Android и App Store для iOS, периодически проверяйте их список и разрешенные доступы к данным. Удаляйте подозрительные приложения и приложения, а также те, которые вы не устанавливали лично.

Не используйте взломанные версии платных программ, особенно с российских торрентов. Они содержат уязвимости. Если нет возможности купить – установите бесплатную альтернативу.

Откажитесь от русских программ и сервисов.

Не загружайте файлы из неизвестных источников или от неизвестных и малознакомых отправителей. Вредоносный код могут содержать даже файлы, которые выглядят безопасно – например, .docx, xlsx и т.д.

Если требуется загрузить файл, перед открытием проверьте его антивирусом с предварительно обновленной версией вирусной базы.

Другие полезные советы можно прочитать в разделе «Вопросы» на сайте Госспецсвязи или в социальных сетях по тегу #ДССЗЗІ_рекомендує.