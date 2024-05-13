Рекорд Гиннеса: самый быстрый в мире квадрокоптер на батарейках достигает скорости 480,23 км/ч

Люк Белл и его отец Майк Белл из Южной Африки установили мировой рекорд созданием самого быстрого квадрокоптера на батарейках. Изготовленный на заказ дрон достиг скорости 480,23 км/ч. Книга рекордов Гиннесса подтвердила, что энтузиасты достигли «наибольшей скорости с помощью квадрокоптера с дистанционным управлением на батарейках».

Люк описывает создание дрона как самый сложный свой проект. С самого начала испытаний батареи дрона Peregrine 2 случались небольшие пожары из-за высокого тока, который нагревал аккумулятор до 130 °C. Провода двигателя также загорались во время тестирования с полной нагрузкой.

После 3D-печати окончательной модели и сборки всех частей Люк совершил первый полет, который вызвал еще один пожар. Эта неудача почти заставила его оставить проект, но он решил переделать все части и попробовать снова. После новых месяцев проб и ошибок выполнил успешный полет, но он не был рекордным. Это означало еще больше усовершенствований дрона, более мощные двигатели и другие настройки для достижения максимальной скорости.

Мировой рекорд скорости был зафиксирован на двух стометровых пробегах и составил 480,23 км/ч.

Предыдущий дрон, заявленный как самый быстрый в мире дрон с камерой, создал нидерландский производитель БПЛА Dutch Drone Gods вместе с компанией Red Bull. Беспилотник с камерой Red Bull Drone 1 развивал скорость более 350 км/ч, и его задачей было не отставать от болида «Формулы-1» Макса Ферстаппена во время гонки. Заметно, что Peregrine 2 очень похож по форме и аэродинамике на Red Bull Drone 1.

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Новый рекорд вплотную приблизился к большому дорну, который его производители тоже называют самым быстрым в мире. Дрон Huntress II компании WaveAerospace из США, оснащенного реактивным двигателем развивает скорость 483 км/ч. Это большой четырехметровый аппарат весом 50 кг. В отличие от малых конкурентов, батарея которых садится за минуты, Huntress II достаточно вынослив и может летать до двух часов на высоте 6 км.

Источник: PetaPixel

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