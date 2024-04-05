Изображение будущего дрона DJI Avata 2: меньшая камера, трехлопастные пропеллеры и гарнитура Goggles 3 с видом от первого лица

На 11 апреля запланирована презентация нового дрона DJI, и с приближением этой даты в сети появляется все больше сведений об ожидаемой новинке. На этот раз в сети опубликованы изображения БПЛА Avata 2, контроллера RC Motion 3 и гарнитуры Goggles 3.

Опубликованные изображения демонстрируют дрон Avata 2 с обновленным дизайном. Он имеет менее заметный корпус камеры и трехлопастные пропеллеры. Сообщается о наличии 1/1,3-дюймового сенсора камеры, объектива с углом обзора 155 градусов, возможности снимать видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Также, по слухам, батарея обеспечивает 23 минуты автономной работы, а зарядка длится 40 минут при мощности 65 Вт.

Что касается Goggles 3, она получила две камеры, расположенные снаружи гарнитуры, которые обеспечивают вид от первого лица. В маркетинговых материалах говорится, что это позволяет «наблюдать за окружающей средой, не снимая очков» благодаря «микро-OLED-дисплею высокой четкости и передаче со сверхнизкой задержкой». Новая гарнитура обеспечивает такое же двухчасовое время автономной работы, как и ее предшественница.

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Контроллер RC Motion 3, в отличие от стандартного контроллера DJI FPV, позволяет управлять дроном с помощью комбинации движений рук и джойстика. По сравнению с контроллером RC Motion 2, в версии Motion 3 джойстик смещен влево, а кнопка режима размещена ближе к центру. Оранжевая кнопка замка выглядит немного больше.

Источник: The Verge