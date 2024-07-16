«Зеленые» против электромобилей — Tesla Cybertruck облили краской в Германии

Презентация Tesla Cybertruck в Германии была прервана вандалами, которые разрисовали электрический пикап. Но если в США это делают хейтеры Илона Маска, то в Европе вместо них «работают» климатические активисты.

Немного странно, что «зеленые» атакуют компанию, которая занимается производством электромобилей (хотя кому-то может быть жалость к голодным енотам), но Tesla имеет много проблем с ними в Европе, в частности в Германии. Группа климатических активистов в течение многих лет активно пыталась остановить Gigafactory Tesla в Берлине, а недавно они даже заняли лес, на территории которого Tesla планировала расширить завод.

Эти активисты настолько радикальны, что выступают против любых личных транспортных средств, электрических или других. Но они преследуют Cybertruck по более конкретным причинам. Хендрик Фауэр, один из активистов, объяснил их.

«Der Cybertruck wiegt knapp drei Tonnen, hat durch dieses enorme Gewicht also einen absurd hohen Energieverbrauch. Sinnlose Verschwendung, die wir uns als Gesellschaft nicht leisten können. 2/5 pic.twitter.com/TmmKCJUiHh — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 13, 2024

«Cybertruck весит чуть менее трех тонн, а это означает, что он потребляет абсурдное количество энергии из-за своего огромного веса. Бессмысленное расточительство, которое мы как общество не можем себе позволить. Добавьте к этому острую конструкцию: это катастрофа для безопасности. Грузовик прекрасно иллюстрирует, к чему нас привела антисоциальная политика последних десятилетий. Несколько богачей направляются на хорошо бронированной машине к катастрофе и тащат всех с собой».

Похоже, Tesla быстро отчистила электропикапы и возобновила их продвижение в Германии. Оппоненты «зеленых» говорят, что некоторым людям действительно нужны пикапы, и легче построить такой, который как можно меньше влияет на окружающую среду, чем убеждать людей, что им нужно изменить свой образ жизни. Но вместе с тем жизнь показывает, что электроэнергию следует экономить, в том числе и по экологическим причинам. Также Cybertruck можно считать достаточно безопасным — для пассажиров:

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Источник: Electrec