Ремейк System Shock выйдет на консолях Xbox и PlayStation 21 мая 2024 года — почти через год после релиза на ПК в 2023 году

Через два месяца на консолях выйдет игра System Shock Remake. Это ремейк игры 1994 года. В прошлом году вышла версия ремейка для ПК, а теперь испытать обновленную игру также смогут владельцы консолей PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. На этих платформах игра выйдет 21 мая 2024 года.

Пока что разработчики не спешат делиться подробностями о версии System Shock Remake для консолей. Скорее всего, дополнительные сведения предоставят ближе к релизу игры.

System Shock Remake — это ремейк классической компьютерной игры. Она рассказывает о попытках главного героя получить доступ к данным космической станции Цитадель. Потерпев неудачу, он должен помочь одолеть искусственный интеллект SHODAN, который захватил станцию. Итак, теперь игроку предстоит спасать человечество от судьбы, хуже самой смерти. Ремейк предлагает обновление игровой механики, графики и искусственного интеллекта врагов.

Предлагаем ознакомиться с обзором System Shock Remake для ПК в одном из предыдущих материалов.

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