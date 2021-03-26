Reuters: Xiaomi планирует заняться выпуском собственных электромобилей, первая модель ожидается в 2023 году





Как сообщает ресурс Reuters, ссылаясь на свои источники, компания Xiaomi намерена выпускать электромобили, ориентированные на «массовый рынок».

Подробная информация о самих электромобилях пока не разглашается. Однако сообщается, что Xiaomi будет интегрировать их с другими продуктами и производить их на заводе китайского автогиганта Great Wall. Первая модель появится в 2023 году. По словам осведомлённых источников, официальное заявление Xiaomi по этому поводу может появиться уже на следующей неделе. Обе компании отказались от комментариев.

Объяснением выхода на новый рынок может стать стремление диверсифицировать производство и повысить свою устойчивость. Хотя Xiaomi является одним из крупнейших брендов по выпуску смартфонов в Китае, прибыль компании сравнительно небольшая. Таким образом, в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств, например, дефицита чипов, основной бизнес может существенно пострадать. Электромобили смогут предоставить Xiaomi дополнительный надёжный источник дохода круглый год. К тому же, за счёт возможной интеграции со своими другими продуктами и уже имеющейся базы поклонников, китайская компания может преуспеть на новом рынке.

Источник: Engadget