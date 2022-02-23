Reuters: Японія заборонить експорт до РФ напівпровідників та інших ключових комп’ютерних технологій
Як повідомляє Reuters, Японія слідом за США, Євросоюзом та Великою Британією оголосила про запровадження нових санкцій проти Росії через її агресію проти України, і частиною пакету стане заборона на експорт чипів та ключових технологій. Запровадження санкцій анонсував прем’єр-міністр Японії Кісіда Фуміо.
Нові санкції доповнять обмеження, що були запроваджені Японією проти Росії у 2014 році після анексії Криму, та включатимуть безпосередню заборону на експорт напівпровідникових чипів та інших ключових технологій, а також жорсткіші обмеження для російських банків, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву газету Yomiuri.
Під час виступу прем’єр-міністр Японії уточнив, що деталі санкцій будуть опрацьовані та оголошені найближчими днями.
Як зазначає Reuters, не дивлячись на те, що Японія більше не є великим експортером напівпровідників — її частка становить лише 10% світового ринку мікросхем, японські компанії (Sony, Toshiba, Kioxia та інші) виробляють спеціалізовані електронні компоненти як-от автомобільні мікросхеми та сенсори зображення. Також Японія домінує в інших галузях промисловості, включно з високотехнологічним обладнанням та комп’ютерною технікою.