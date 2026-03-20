

Tesla ищет руководителя по строительству завода для производства полупроводников

Олександр Федоткін

Tesla шукає керівника з будівництва заводу для виробницта напівпровідників

Tesla начала подбирать персонал для будущего предприятия по производству полупроводников.


Сейчас Tesla ищет менеджера, который будет контролировать полный цикл производства. Это указывает, что процесс находится в стадии подготовки и пока не имеет планов по реализации, стратегии или временных рамок.

Речь идет о техническом менеджере по программам полупроводниковой инфраструктуры в Tesla, который будет отвечать за полный цикл реализации программы по созданию производственных мощностей — от концепции и проектирования, до запуска производства. Обычно такие менеджеры отвечают за техническую программу с четко определенным объемом работ. Однако в данном случае будущий менеджер будет отвечать за полный цикл создания инфраструктуры по производству полупроводников.

Эта должность будет предусматривать создание концепции и проектирование предприятия, получение разрешений, строительство, разработку инфраструктуры на производственной площадке и за ее пределами, установку оборудования, подбор квалифицированного персонала и даже увеличение объемов производства.


Высококвалифицированные менеджеры по полному циклу строительства подобных предприятий действительно существуют, однако во всем мире их вряд ли больше сотни. Возникает вопрос, почему Tesla напрямую не вела переговоры с ними, а если вела, то почему они отказались?

Среди требований компании Илона Маска к кандидатам — более 10 лет опыта в управлении программами или проектами, в частности, более 5 лет в полупроводниковом или связанном высокотехнологичном производстве. Кандидат также должен иметь подтвержденный опыт руководства проектами с объемом капитальных затрат в более чем $100 млн.

Кроме этого необходимо знание принципов производственной инфраструктуры и современных технологических процессов. Это ограничивает круг кандидатов специалистами с опытом работы в ведущих компаниях по производству микросхем.

В описании к вакансии указывается, что Tesla завершила исследовательский этап, однако еще очень далека от этапа строительства. То есть, речь идет о поздней стадии планирования, которая предшествует принятию окончательного решения по инвестициям. Поскольку на будущего менеджера возлагаются обязанности по разработке бизнес-плана, согласованию с руководством и утверждению программы, финансирование и внутренние обязанности, скорее всего, остаются пока не определенными.

Однако упоминания о концептуальном и детальном проектировании, получении разрешений и проведении работ по полному циклу строительства и запуска производства указывают, что Tesla уже имеет более-менее определенное направление развития и готовится к практической реализации. Вероятно, что сейчас компания Маска формирует основную команду, которая будет определять масштабы проекта, подтвердит расходы и начнет масштабное строительство.

Ранее мы писали, что Илон Маск анонсировал запуск Terafab Project по производству микросхем. Между тем Маск признал «эпический фейл» и кризис с xAI.

Источник: Tom’s Hardware

