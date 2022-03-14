Revolut запустил платежный сервис без комиссии для украинских беженцев в ЕС

Международное финансовое приложение Revolut упростила требования для украинцев по открытию счета и отказалась от комиссий за обмен и пополнение.

Для перевода и получения средств достаточно привязать приложение к украинскому банковскому счету.

Стандартный счет не будет взимать ежемесячную комиссию. Бесплатный тариф позволяет получать и отправлять деньги. Ограничение на перевод со счета Revolut на другой счет составляет €1500 в день. Картой сервиса можно пользоваться во всей Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ) и Украине.

«Поскольку война в Украине заставила уехать более двух миллионов человек, мы считаем, что необходимо помочь тем, кто больше всего пострадал, предоставляя им легкий и быстрый доступ к своим средствам. Банковские переводы часто медленные и дорогие, поэтому мы надеемся, что эта инициатива Revolut предоставит простую и эффективную альтернативу. Я очень горжусь тем, что являюсь частью британского финтех-бизнеса, который может быстро помочь украинскому народу в трудное время» Влад Яценко, соучредитель и технический директор Revolut

Для открытия счета достаточно скачать приложение Revolut из App Store или Google Play Store. При регистрации введите номер телефона, на который вы можете получить SMS с подтверждением. Выберите страну, в которой вы находитесь, ведите свой текущий адрес за пределами Украины и другие личные данные. Обязательно нужно загрузить фото украинского паспорта или ID-карты для подтверждения личности. Если у вас есть только украинская виза или вид на жительство, можно загрузить их.

Пока приложение Revolut доступно на английском и в других европейских языках, украинский добавят в ближайшее время.