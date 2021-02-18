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Результати Київстар у 2020 році: у останньому кварталі абоненти використали на 12,7% більше голосових послуг і на 43% більше мобільного інтернету

Результати Київстар у 2020 році: у останньому кварталі абоненти використали на 12,7% більше голосових послуг і на 43% більше мобільного інтернету

Результати Київстар у 2020 році: у останньому кварталі абоненти використали на 12,7% більше голосових послуг і на 43% більше мобільного інтернету


У 2020 році компанія Київстар збільшила територію доступу до 4G – на сьогодні користуватись новими мобільними технологіями в мережі оператора може 87% населення України. У 4 кварталі 2020 року абоненти використали на 12,7% більше голосових послуг і на 43% більше мобільного інтернету в розрахунку на одного користувача. За рік оператор інвестував 4,9 млрд грн у 4G, нові платформи і сервіси. Від початку пандемії Covid оператор надав допомоги суспільству і абонентам на 80 млн грн.

У 2020 році абоненти збільшили використання мобільного інтернету та голосових послуг. Так, у 4 кв 2020 середнє використання дата-трафіку на абонента склало 6,1 ГБ, на 43% більше, ніж у 4 кв 2019. Використання голосових послуг на абонента у 4 кв. 2020 року склало 651 хв, або на 12,7% більше у порівнянні з 4 кв 2019.

Послугами мобільного зв’язку в 4 кв. 2020 року користувалось 25,9 млн абонентів, на 1,3% менше ніж у 4 кв. 2019 року. На це вплинуло часткове призупинення продажів у дилерській мережі через локдаун, а також ринкові тренди, як от зменшення кількості клієнтів, що користуються SIM-картками різних операторів. Натомість кількість користувачів «Домашнього інтернету» в 4 кв 2020 зросла на 11% до 1,1 млн.

У 4 кв 2020 році кількість абонентів послуги «Київстар TV» збільшилась на 73% у порівнянні з попереднім кварталом — до 0,43 млн. Кількість абонентів, що користуються мобільним інтернетом, у 4 кв 2020 досягла 17,1 млн, що на 1,3% быльше ніж у 4 кв 2019. При цьому кількість абонентів, які користуються інтернетом у мережі 4G, за рік збільшилась на 30%. Завдяки збільшенню кількості користувачів цифрових послуг та росту споживання, середній дохід від абонента у 4 кв 2020 зріс на 16,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019.

Доходи від мобільного зв’язку у 4 кв 2020 збільшились на 15% до 6,2 млрд грн. Доходи фіксованого зв’язку збільшились на 21,3%, у порівнянні з 4 кв 2019, до 430 млн грн. Завдяки розвиткові нових напрямків доходи від бізнес-сегменту в 4 кв 2020 зросли на 8%, порівняно з 4 кв 2019. Так у 2020 році Київстар запровадив низку продуктів на основі Big Data, хмарні рішення, Microsoft Azure Stack, та інші. Для стартап-компаній Київстар запустив платформу Open API, яка дає можливість розробникам використовувати аналітичні дані оператора для створення власних цифрових продуктів.

Показники діяльності Київстар у 4 кв 2020 і за весь рік у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року

Фінансові та операційні показники (млн грн)4 кв 20204 кв 2019 4 кв 2020 / 4 кв 201912 міс 202012 міс 201912 міс 2020/2019
Загальний операційний дохід6 6975 81515,2%25 15822 39212,4%
Дохід від послуг мобільного зв’язку6 2295 41715,0%23 41820 90312,0%
Дохід від послуг фіксованого зв’язку43035521,3%16021 35018,7%
EBITDA4 4524 03110,4%16 97914 68315,6%
Маржа EBITDA66,5%69,3%-2,8 пп67,5%65,6%1,9 пп
Капітальні витрати1 25199425,9%4 8513 97222,1%
Мобільний зв’язок
Загальний операційний дохід6 2295 41715,0%23 41820 90312,0%
У тому числі від послуги передачі даних3 5952 81028,0%13 19110 84721,6%
Абоненти (млн)25,926,2-1,3%
У тому числі мобільного інтернету17,116,91,3%
ARPU (грн)806816,9%
MOU (хв.)65157712,7%
Використання даних (Гбайт/абонента)6,14,343%
Фіксований зв’язок
Загальний операційний дохід43035521,3%1 6021 35018,7%
Операційний дохід ШПД26622418,8%1 03086419,3%
Абоненти ШПД (млн)1,11,010,9%
ARPU ШПД (грн)81757,6%

 

У 4 кв 2020 капітальні інвестиції перевищили на 26% аналогічний показник 4 кв 2019. За 2020 рік компанія інвестувала у розвиток інфраструктури 4,9 млрд грн. Завдяки цьому компанія стала лідером у розвитку 4G – на сьогодні у зоні дії LTE Київстар живе 87% населення України. Також Київстар допоміг іншим мобільним операторам сформувати суцільні смуги радіочастот для запуску LTE900. Для цього компанія передала державі частину спектру в діапазоні 900 МГц.

«У 2020 році ми інвестували майже 5 млрд гривень у розвиток 4G. Завдяки цьому доступ до нових технологій отримали мешканці невеликих населених пунктів. Ми вийшли в лідери домашнього інтернету, а також запустили низку інновацій, щоб абоненти могли спілкуватись і працювати під час локдауну. В 2021 році ми сфокусуємось на розвитку нових напрямків бізнесу, щоб створювати більше можливостей для абонентів» — повідомив Олександр Комаров, президент компанії Київстар.

У 2020 році Київстар перерахував до державного бюджету податків та інших платежів на загальну суму 9,3 млрд грн. Крім того, від початку пандемії Covid Київстар надав допомоги суспільству і абонентам на 80 млн грн — це безкоштовні послуги зв’язку, бонуси для медичних працівників, закупівля апаратів вентиляції легень для ряду медичних закладів, та інше.

Джерело: Київстар

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