Результати Київстар у 2020 році: у останньому кварталі абоненти використали на 12,7% більше голосових послуг і на 43% більше мобільного інтернету





У 2020 році компанія Київстар збільшила територію доступу до 4G – на сьогодні користуватись новими мобільними технологіями в мережі оператора може 87% населення України. У 4 кварталі 2020 року абоненти використали на 12,7% більше голосових послуг і на 43% більше мобільного інтернету в розрахунку на одного користувача. За рік оператор інвестував 4,9 млрд грн у 4G, нові платформи і сервіси. Від початку пандемії Covid оператор надав допомоги суспільству і абонентам на 80 млн грн.

У 2020 році абоненти збільшили використання мобільного інтернету та голосових послуг. Так, у 4 кв 2020 середнє використання дата-трафіку на абонента склало 6,1 ГБ, на 43% більше, ніж у 4 кв 2019. Використання голосових послуг на абонента у 4 кв. 2020 року склало 651 хв, або на 12,7% більше у порівнянні з 4 кв 2019.

Послугами мобільного зв’язку в 4 кв. 2020 року користувалось 25,9 млн абонентів, на 1,3% менше ніж у 4 кв. 2019 року. На це вплинуло часткове призупинення продажів у дилерській мережі через локдаун, а також ринкові тренди, як от зменшення кількості клієнтів, що користуються SIM-картками різних операторів. Натомість кількість користувачів «Домашнього інтернету» в 4 кв 2020 зросла на 11% до 1,1 млн.

У 4 кв 2020 році кількість абонентів послуги «Київстар TV» збільшилась на 73% у порівнянні з попереднім кварталом — до 0,43 млн. Кількість абонентів, що користуються мобільним інтернетом, у 4 кв 2020 досягла 17,1 млн, що на 1,3% быльше ніж у 4 кв 2019. При цьому кількість абонентів, які користуються інтернетом у мережі 4G, за рік збільшилась на 30%. Завдяки збільшенню кількості користувачів цифрових послуг та росту споживання, середній дохід від абонента у 4 кв 2020 зріс на 16,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019.

Доходи від мобільного зв’язку у 4 кв 2020 збільшились на 15% до 6,2 млрд грн. Доходи фіксованого зв’язку збільшились на 21,3%, у порівнянні з 4 кв 2019, до 430 млн грн. Завдяки розвиткові нових напрямків доходи від бізнес-сегменту в 4 кв 2020 зросли на 8%, порівняно з 4 кв 2019. Так у 2020 році Київстар запровадив низку продуктів на основі Big Data, хмарні рішення, Microsoft Azure Stack, та інші. Для стартап-компаній Київстар запустив платформу Open API, яка дає можливість розробникам використовувати аналітичні дані оператора для створення власних цифрових продуктів.

Показники діяльності Київстар у 4 кв 2020 і за весь рік у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року

Фінансові та операційні показники (млн грн) 4 кв 2020 4 кв 2019 4 кв 2020 / 4 кв 2019 12 міс 2020 12 міс 2019 12 міс 2020/2019 Загальний операційний дохід 6 697 5 815 15,2% 25 158 22 392 12,4% Дохід від послуг мобільного зв’язку 6 229 5 417 15,0% 23 418 20 903 12,0% Дохід від послуг фіксованого зв’язку 430 355 21,3% 1602 1 350 18,7% EBITDA 4 452 4 031 10,4% 16 979 14 683 15,6% Маржа EBITDA 66,5% 69,3% -2,8 пп 67,5% 65,6% 1,9 пп Капітальні витрати 1 251 994 25,9% 4 851 3 972 22,1% Мобільний зв’язок Загальний операційний дохід 6 229 5 417 15,0% 23 418 20 903 12,0% У тому числі від послуги передачі даних 3 595 2 810 28,0% 13 191 10 847 21,6% Абоненти (млн) 25,9 26,2 -1,3% У тому числі мобільного інтернету 17,1 16,9 1,3% ARPU (грн) 80 68 16,9% MOU (хв.) 651 577 12,7% Використання даних (Гбайт/абонента) 6,1 4,3 43% Фіксований зв’язок Загальний операційний дохід 430 355 21,3% 1 602 1 350 18,7% Операційний дохід ШПД 266 224 18,8% 1 030 864 19,3% Абоненти ШПД (млн) 1,1 1,0 10,9% ARPU ШПД (грн) 81 75 7,6%

У 4 кв 2020 капітальні інвестиції перевищили на 26% аналогічний показник 4 кв 2019. За 2020 рік компанія інвестувала у розвиток інфраструктури 4,9 млрд грн. Завдяки цьому компанія стала лідером у розвитку 4G – на сьогодні у зоні дії LTE Київстар живе 87% населення України. Також Київстар допоміг іншим мобільним операторам сформувати суцільні смуги радіочастот для запуску LTE900. Для цього компанія передала державі частину спектру в діапазоні 900 МГц.

«У 2020 році ми інвестували майже 5 млрд гривень у розвиток 4G. Завдяки цьому доступ до нових технологій отримали мешканці невеликих населених пунктів. Ми вийшли в лідери домашнього інтернету, а також запустили низку інновацій, щоб абоненти могли спілкуватись і працювати під час локдауну. В 2021 році ми сфокусуємось на розвитку нових напрямків бізнесу, щоб створювати більше можливостей для абонентів» — повідомив Олександр Комаров, президент компанії Київстар.

У 2020 році Київстар перерахував до державного бюджету податків та інших платежів на загальну суму 9,3 млрд грн. Крім того, від початку пандемії Covid Київстар надав допомоги суспільству і абонентам на 80 млн грн — це безкоштовні послуги зв’язку, бонуси для медичних працівників, закупівля апаратів вентиляції легень для ряду медичних закладів, та інше.

Джерело: Київстар