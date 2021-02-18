Результати Київстар у 2020 році: у останньому кварталі абоненти використали на 12,7% більше голосових послуг і на 43% більше мобільного інтернету
У 2020 році компанія Київстар збільшила територію доступу до 4G – на сьогодні користуватись новими мобільними технологіями в мережі оператора може 87% населення України. У 4 кварталі 2020 року абоненти використали на 12,7% більше голосових послуг і на 43% більше мобільного інтернету в розрахунку на одного користувача. За рік оператор інвестував 4,9 млрд грн у 4G, нові платформи і сервіси. Від початку пандемії Covid оператор надав допомоги суспільству і абонентам на 80 млн грн.
У 2020 році абоненти збільшили використання мобільного інтернету та голосових послуг. Так, у 4 кв 2020 середнє використання дата-трафіку на абонента склало 6,1 ГБ, на 43% більше, ніж у 4 кв 2019. Використання голосових послуг на абонента у 4 кв. 2020 року склало 651 хв, або на 12,7% більше у порівнянні з 4 кв 2019.
Послугами мобільного зв’язку в 4 кв. 2020 року користувалось 25,9 млн абонентів, на 1,3% менше ніж у 4 кв. 2019 року. На це вплинуло часткове призупинення продажів у дилерській мережі через локдаун, а також ринкові тренди, як от зменшення кількості клієнтів, що користуються SIM-картками різних операторів. Натомість кількість користувачів «Домашнього інтернету» в 4 кв 2020 зросла на 11% до 1,1 млн.
У 4 кв 2020 році кількість абонентів послуги «Київстар TV» збільшилась на 73% у порівнянні з попереднім кварталом — до 0,43 млн. Кількість абонентів, що користуються мобільним інтернетом, у 4 кв 2020 досягла 17,1 млн, що на 1,3% быльше ніж у 4 кв 2019. При цьому кількість абонентів, які користуються інтернетом у мережі 4G, за рік збільшилась на 30%. Завдяки збільшенню кількості користувачів цифрових послуг та росту споживання, середній дохід від абонента у 4 кв 2020 зріс на 16,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019.
Доходи від мобільного зв’язку у 4 кв 2020 збільшились на 15% до 6,2 млрд грн. Доходи фіксованого зв’язку збільшились на 21,3%, у порівнянні з 4 кв 2019, до 430 млн грн. Завдяки розвиткові нових напрямків доходи від бізнес-сегменту в 4 кв 2020 зросли на 8%, порівняно з 4 кв 2019. Так у 2020 році Київстар запровадив низку продуктів на основі Big Data, хмарні рішення, Microsoft Azure Stack, та інші. Для стартап-компаній Київстар запустив платформу Open API, яка дає можливість розробникам використовувати аналітичні дані оператора для створення власних цифрових продуктів.
Показники діяльності Київстар у 4 кв 2020 і за весь рік у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року
|Фінансові та операційні показники (млн грн)
|4 кв 2020
|4 кв 2019
|4 кв 2020 / 4 кв 2019
|12 міс 2020
|12 міс 2019
|12 міс 2020/2019
|Загальний операційний дохід
|6 697
|5 815
|15,2%
|25 158
|22 392
|12,4%
|Дохід від послуг мобільного зв’язку
|6 229
|5 417
|15,0%
|23 418
|20 903
|12,0%
|Дохід від послуг фіксованого зв’язку
|430
|355
|21,3%
|1602
|1 350
|18,7%
|EBITDA
|4 452
|4 031
|10,4%
|16 979
|14 683
|15,6%
|Маржа EBITDA
|66,5%
|69,3%
|-2,8 пп
|67,5%
|65,6%
|1,9 пп
|Капітальні витрати
|1 251
|994
|25,9%
|4 851
|3 972
|22,1%
|Мобільний зв’язок
|Загальний операційний дохід
|6 229
|5 417
|15,0%
|23 418
|20 903
|12,0%
|У тому числі від послуги передачі даних
|3 595
|2 810
|28,0%
|13 191
|10 847
|21,6%
|Абоненти (млн)
|25,9
|26,2
|-1,3%
|У тому числі мобільного інтернету
|17,1
|16,9
|1,3%
|ARPU (грн)
|80
|68
|16,9%
|MOU (хв.)
|651
|577
|12,7%
|Використання даних (Гбайт/абонента)
|6,1
|4,3
|43%
|Фіксований зв’язок
|Загальний операційний дохід
|430
|355
|21,3%
|1 602
|1 350
|18,7%
|Операційний дохід ШПД
|266
|224
|18,8%
|1 030
|864
|19,3%
|Абоненти ШПД (млн)
|1,1
|1,0
|10,9%
|ARPU ШПД (грн)
|81
|75
|7,6%
У 4 кв 2020 капітальні інвестиції перевищили на 26% аналогічний показник 4 кв 2019. За 2020 рік компанія інвестувала у розвиток інфраструктури 4,9 млрд грн. Завдяки цьому компанія стала лідером у розвитку 4G – на сьогодні у зоні дії LTE Київстар живе 87% населення України. Також Київстар допоміг іншим мобільним операторам сформувати суцільні смуги радіочастот для запуску LTE900. Для цього компанія передала державі частину спектру в діапазоні 900 МГц.
«У 2020 році ми інвестували майже 5 млрд гривень у розвиток 4G. Завдяки цьому доступ до нових технологій отримали мешканці невеликих населених пунктів. Ми вийшли в лідери домашнього інтернету, а також запустили низку інновацій, щоб абоненти могли спілкуватись і працювати під час локдауну. В 2021 році ми сфокусуємось на розвитку нових напрямків бізнесу, щоб створювати більше можливостей для абонентів» — повідомив Олександр Комаров, президент компанії Київстар.
У 2020 році Київстар перерахував до державного бюджету податків та інших платежів на загальну суму 9,3 млрд грн. Крім того, від початку пандемії Covid Київстар надав допомоги суспільству і абонентам на 80 млн грн — це безкоштовні послуги зв’язку, бонуси для медичних працівників, закупівля апаратів вентиляції легень для ряду медичних закладів, та інше.
Джерело: Київстар