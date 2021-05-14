РНБО: Україна збудує загальнонаціональну цифрову телемережу Multiplex MX-7, що транслюватиме 12 незакодованих ТВ-каналів в стандарті DVB-T2





Сьогодні, 14 травня 2021 року, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення про необхідність побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Multiplex MX-7. Ця державна телемережа необхідна для забезпечення інформаційної безпеки, протидії зовнішньому негативному інформаційному впливу та поширення об’єктивної інформації. Наразі існуюче покриття не забезпечує потреби населення віддалених регіонів країни у доступі до українського мовлення, який гарантує держава.

До кінця 2021 року доступ до якісного цифрового мовлення MX-7 буде на 95% підконтрольної території України, навіть у прикордонних регіонах. Державна інфраструктура ефірного цифрового телебачення запрацює у 158 населених пунктах, у тому числі – на прикордонних територіях (повний перелік населених пунктів викладений в додатку до Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення).

МХ-7 транслюватиме щонайменше 12 каналів. Перш за все державні телекомпанії та Суспільне мовлення. Наповнення мережі визначатиме Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Канали будуть незакодовані, а доступ до контенту – безкоштовний.

Мережа MX-7 будується за технологією європейського стандарту ефірного цифрового телебачення другого покоління (DVB-T2). Мовлення здійснюватиметься в смузі частот метрового діапазону 174-230 МГц. Хвилі у цьому діапазоні добре проникають в будівлі і покривають великі території. Для отримання сигналу користувачі потребуватимуть антени, що залишились у багатьох після вимкнення аналогового мовлення, та цифрового тюнера.

Оператором мультиплексу визначений державний Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що входить до сфери управління Держспецзв’язку. Перед Держспецзв’язку постають задачі стратегічного планування розвитку системи, модернізації інфраструктури відповідно до найкращих світових практик, побудови системи моніторингу за роботою мережі та встановлення сучасних передавальних систем.

«Розвиток інформаційної інфраструктури – це першочергове завдання держави в умовах гібридної війни, боротьби з поширенням серед громадян антиукраїнських настроїв та маніпуляцією суспільною свідомістю через російські телеканали, що спрямовані на підрив української державності» — зазначив Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Нагадаємо, що в грудні 2019 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення щодо створення загальнонаціональної цифрової телевізійної мережі МХ-7.

Джерело: РНБО