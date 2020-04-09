Rocket Lab показала, как она планирует ловить в воздухе первые ступени ракет для повторных запусков





В прошлом году компания Rocket Lab заявила, что она попытается повторно использовать первую ступень своей ракеты Electron. Цель компании заключалась в том, чтобы поймать первую ступень в воздухе при помощи вертолёта на обратном пути, когда она направляется к океану. И, судя по всему, компания близка к тому, чтобы достичь эту амбициозную цель.

Rocket Lab опубликовала видео, в котором демонстрируется тестовый процесс перехвата ракеты в процессе её снижения. В ролике показано, как один из вертолётов сбрасывает испытательную первую ступень ракеты Electron. Через некоторое время раскрывается парашют, и ступень продолжает снижение. Затем второй вертолёт при помощи закреплённого на тросе зацепного крюка захватывает парашют с ракетой и буксирует её на землю. Второй вертолёт смог совершить захват с первой же попытки на высоте около 5000 футов (около 1,5 км). Испытание проводилось в начале марта.

В дальнейшем Rocket Lab попытается поймать рабочую версию первой ступени ракеты Electron после фактического запуска. Однако компания не будет перехватывать ступень в воздухе, как показано в этом видео, а попытается выловить её уже после приводнения в океане. При этом для замедления спуска также планируется использовать парашют. Эта миссия запланирована на конец 2020 года.

Если компании удастся наладить процесс «ловли» первых ступеней после запуска, это станет ключевой вехой развития Rocket Lab. Дальнейшие планы компании по повторному использованию ракет зависят от этого. В случае успеха Rocket Lab сможет снизить затраты, и теоретически это может привести к увеличению количества запусков.

Источник: Engadget