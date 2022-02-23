Rocket припиняє роботу сервісу доставки їжі в країнах Європи та скоротив штат в Україні

Ще декілька місяців тому ми розповідали, що український сервіс доставки їжі Rocket виходить на ринки нових європейських країн. Але вже зараз компанія згортає свою діяльність в країнах Європи.

Компанія Rocket працювала у 8 європейських країнах та декількох десятках міст ЄС. Першою країною за межами України, де Rocket запустила доставку, став Кіпр. У квітні 2021 року Rocket вийшла на ринок Нідерландів. Протягом року Rocket запустив доставку у Греції, Франції та Португалії, а наприкінці 2021 року – в Іспанії та Угорщині. Однак через відсутність достатнього обсягу інвестицій компанія змушена піти з ринку ЄС та припинити роботу в тих країнах, де вона вже почала працювати. Річ у тім, що без необхідних інвестицій неможливий подальший розвиток бізнесу в європейських країнах.

«Нам прикро повідомляти про зупинку діяльності в Європі. Бренд Rocket створила чудова команда, яка змогла вивести продукт в ТОП-7 найбільш завантажуваних застосунків для доставки їжі в Європі, побудувати якісні відносини з партнерами, кур’єрами та клієнтами. Ми створювали проєкт родом з України, який може бути успішним не лише у нашій країні, але й на ринках ЄС і показати, що в Україні вміють робити класні проєкти. Сьогодні ми робимо все можливе, щоб зберегти бізнес в Україні і продовжити розвиток», – коментують ситуацію співзасновники Rocket Олексій Юхимчук та Станіслав Дмитрик.

Разом з тим, компанія продовжить працювати в Україні. Віднедавна Rocket змушена була перейти на самозабезпечення, тому основна задача команди на поточний момент — утримати весь проєкт на плаву. Засновники мають намір і далі шукати зацікавлених інвесторів, щоб зберегти українську частину бізнесу.

Проблеми у Rocket почалися наприкінці 2021 року. Інвестор Rocket Ігор Рохлін (пізніше акціонером вказали його батька) під кінець року несподівано зменшив фінансування, коштом якого планувалося розвиватися в Україні та виходити на нові ринки. Фінансові проблеми в Rocket збіглися з арештом колишнього інвестора компанії Тимура Рохліна, якого обвинувачували у фінансових махінаціях. Зараз його відпустили під заставу, а розслідування триває.

Через скорочення фінансування компанії довелося вносити зміни в фінансові плани. Щоб залишити на плаву український сегмент бізнесу, в Rocket пішли на декілька кроків, а саме:

Мінімізують витрати;

Оптимізують розмір команди;

Скасовують послугу нічної доставки.

Під час оптимізації розміру команди у Rocket пройшла хвиля скорочень. Вона торкнулася 50 співробітників з української команди, загальна чисельність якої складала приблизно 400 працівників. Під скорочення потрапили працівники бек- і фронт-офісу, технічної команди (приблизно 40% від загальної кількості звільнених). Звільненим працівникам компанія надає допомогу – HR-спеціалісти допомагають їм скласти резюме, надають рекомендації щодо пошуку нової роботи, проводять кар’єрні консультації та навчання.

У Rocket зазначають, що сервіс і надалі працює в Україні. При цьому вартість доставки залишається на поточному рівні. В компанії також повідомляють, що проєкт Dark Kitchen є самодостатнім і працює без додаткових інвестицій з грудня 2021 року.

Джерело: AIN