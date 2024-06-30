«Роналду казался толстым»: змея, которую считали самцом, родила 14 детей в «непорочном зачатии»

Радужный удав (Epicrates cenchria), которого считали самцом, родил 14 змеёнышей после почти десяти лет изоляции. 13-летняя змея по имени Роналду не контактировала ни с одной другой змеей по меньшей мере девять лет. Роналду была спасенной змеей, которую ранее ветеринар идентифицировал как самца.

«Студентка обнаружила их во время обычной проверки вивария. Сначала мы подумали, что она ошиблась. Мы не поверили своим глазам!», — сказала Аманда Маклеод, техник по уходу за животными в Колледже города Портсмута в Великобритании, где содержат змею.

Это третье «непорочное зачатие», зафиксированное у бразильского радужного удава. Девственное рождение, известное как партеногенез, является типом бесполого размножения. Это иногда происходит у видов, которые обычно размножаются половым путем. Явление крайне редкое, но оно было зарегистрировано у нескольких видов в неволе — птиц, акул, ящериц, других змей и крокодила.

«Роналду выглядел немного толще, чем обычно, будто он много поел, но мы даже на мгновение не подумали, что он или, точнее, она, беременна», — сказал Пит Квинлан, специалист по рептилиям в колледже.

Во время партеногенеза яйцеклетки созревают без оплодотворения сперматозоидом. В некоторых случаях яйцеклетки могут быть оплодотворены «полярным тельцем», маленькой клеткой, которая образуется в репродуктивном тракте одновременно с яйцеклеткой. Существует несколько различных способов партеногенеза, и неясно, какой именно механизм побудил Роналду родить потомство.

Удава привезли в колледж города Портсмут после того, как его вернула туда благотворительная организация по защите животных. Сейчас змеёнышей оценивают, чтобы определить их пол, и помещают в новые вольеры. Когда они станут достаточно большими, их переселят.

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Источник: LiveScience