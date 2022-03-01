Російська цивільну авіація також йде у добре відомому усім напрямку

Днями ЄС запровадив безпрецедентні санкції та повністю закрив повітряний простір для літаків із росії через неприховану агресію проти України. Очікується, що найближчим часом ці обмеження повністю паралізують російську цивільну авіацію.

Санкції ЄС для російської цивільної авіації

По-перше, перший пакет санкцій проти путінської росії забороняє продаж літаків західного виробництва, запчастин для них та іншого обладнання для російських авіакомпаній. Західна частина світу закрита для російських авіакомпаній на невизначений термін.

По-друге, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що три чверті (75%) літаків російського авіапарку були виготовлені в Європейському Союзі, Сполучених Штатах або Канаді. Навіть розроблені в росії Superjet 100 та МС 21 мають значну частку компонентів, які імпортуються з-за кордону. Тобто, РФ залежна від постачання цих запчастин від Заходу. За оцінками експертів, створення російського авіалайнера без імпортних запчастин може зайняти десятиліття.

Ці заходи, по суті, означають, що більшість з них незабаром відправляться пилитися на землі — не буде ні як (без запчастин для ремонту), ні куди літати (закрите небо). Тобто, російська цивільна авіація буде обмежена лише внутрішнім ринком, який навряд чи забезпечить повне завантаження.

Також санкції ЄС зачеплять російську еліту, яка не зможе літати на своїх приватних літаках та замовляти такі польоти у європейських операторів.

Санкції США

Водночас пакет санкційних обмежень США проти Росії розповсюджується на продукцію подвійного призначення. Експорт таких товарів в Росії буде можливим лише за умови отримання спеціального дозволу — отримати його можна буде лише у виняткових випадках (політика відмови). Ці санкції є обов’язковими до виконання будь-якими організаціями, у тому числі за межами США, якщо вони постачають товари американського походження, які регулює Бюро промисловості та безпеки (BIS). Це широкий спектр товарів, від електроніки та комп’ютерів до авіоніки та компонентів для аерокосмічної промисловості. Раніше президент США Джо Байден повідомляв, що санкції торкнуться 50% теперішнього американського експорту. Обмеження поширюватимуться також і продукцію, вироблену із застосуванням американського обладнання — зокрема, на напівпровідники, вироблені в Азії.

Власне, Boeing та Airbus вже почали бойкотувати російські авіакомпанії, позбавивши російських перевізників доступу до оновлення технічної документації та навіть кол-центру. Без цього формально не можна навіть перевірити тиск у шинах літаків Boeing та Airbus. Тобто, так російська цивільна авіація йде слідом за російським військовим кораблем — готуйте весла.

Політику ізоляції Росії через її ганебну агресію проти України та нехтуванням нормами міжнародного права раніше підтримали відомі технологічні компанії та кіностудії. Окрім того, сьогодні стало відомо, що Maersk та інші найбільші світові контейнерні перевізники призупиняють доставлення вантажів в Росію та з Росії.