Росія планує використати діпфейк Зеленського — його лице накладуть на сфабриковане відео з оголошенням капітуляції України

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) повідомляє, що російські окупанти готують чергову інформаційну атаку — ворог має намір використати діпфейк — за допомогою нейромереж і спеціального ПЗ накласти лице Володимира Зеленського на сфабриковане відео з оголошенням капітуляції України.

Розвиток технологій нейромереж та машинного навчання привів до появу нового «жанру» відео — Deepfake. Це ролики, в яких за допомогою нейромереж підміняють лиця людей так, що результат виглядає неймовірно переконливим. Сучасні системи дозволяють створювати діпфейки, які майже неможливо відрізнити від справжніх.

«Уявіть, що бачите в телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – а отже, це правда. Але це не правда. Це технологія діпфейк. Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання. Відео, зроблені через такі технології, майже не можливо відрізнити від реальних» зі звернення SPRAVDI

Раніше ми писали про такі відео у наших новинах та наводили масу прикладів таких відео — ось тут.

Українцям, які ще не чули про такі відео, варто звернути увагу та в нинішніх умовах гібридної війни з рф не довіряти жодним відео, які розповсюджуються не з офіційних джерел.