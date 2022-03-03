Российская гражданская авиация также идет в хорошо известном всем направлении

На днях ЕС ввел беспрецедентные санкции и полностью закрыл воздушное пространство для самолетов из россии из-за открытой военной агрессии против Украины. Ожидается, что в ближайшее время эти запреты и ограничения полностью парализуют гражданскую авиацию рф.

Санкции ЕС против российской гражданской авиации

Во-первых, первый пакет санкций против путинской россии запрещает продажу самолетов западного производства, запчастей для них и другого оборудования для российских авиакомпаний. Западная часть мира закрыта для российских авиакомпаний на неопределенный срок.

Во-вторых, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что три четверти (75%) самолетов российского авиапарка были изготовлены в Европейском Союзе, Соединенных Штатах или Канаде. Даже разработанные в россии Superjet 100 и МС 21 имеют значительную долю импортируемых из-за рубежа компонентов. То есть, рф зависима от поставки этих запчастей от Запада. По оценке экспертов, создание российского авиалайнера без импортных запчастей может занять десятилетие.

Эти меры, в сущности, означают, что большинство из них вскоре отправятся пилиться на земле – не будет ни как (без запчастей для ремонта), ни куда летать (закрытое небо). То есть, российская гражданская авиация будет ограничена только внутренним рынком, который вряд ли обеспечит полную загрузку.

Также санкции ЕС коснутся российской элиты, которая не сможет летать на своих частных самолетах и заказывать такие полеты у европейских операторов.

Санкции США

В то же время, пакет санкционных ограничений США против россии распространяется на продукцию двойного назначения. Экспорт таких товаров в россию будет возможным только при условии получения специального разрешения — получить его можно будет только в исключительных случаях (политика отказа). Эти санкции являются обязательными для выполнения любыми организациями, в том числе за пределами США, если они поставляются товарами американского происхождения, регулирующими Бюро промышленности и безопасности (BIS). Это широкий спектр товаров от электроники и компьютеров до авионики и компонентов для аэрокосмической промышленности. Ранее президент США Джо Байден сообщал, что санкции коснутся 50% нынешнего американского экспорта. Ограничения будут распространяться также и на продукцию, произведенную с применением американского оборудования — в частности, на полупроводники, произведенные в Азии.

Собственно, Boeing и Airbus уже начали бойкотировать российские авиакомпании, лишив российских перевозчиков доступа к обновлению технической документации и даже колл-центру. Без этого формально нельзя даже проверить давление в шинах самолетов Boeing и Airbus. То есть, так российская гражданская авиация идет вслед за российским военным кораблем – готовьте весла.

Политику изоляции россии из-за ее позорной агрессии против Украины и пренебрежения нормами международного права ранее поддержали известные технологические компании и киностудии. Кроме того, сегодня стало известно, что Maersk и другие крупнейшие мировые контейнерные перевозчики приостанавливают доставку грузов в россию и из россии.