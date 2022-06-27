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российская хакерская группировка Killnet взяла на себя ответственность за кибератаку против Литвы

российская хакерская группировка Killnet взяла на себя ответственность за кибератаку против Литвы

Российская хакерская группировка Killnet в понедельник взяла на себя ответственность за DDOS-атаку на Литву. Группа российских хакеров заявила, что кибератака была ответом на решение Вильнюса заблокировать транзит товаров, подпадающих под санкции ЕС, в российский эксклав Калининград.

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«Атака будет продолжаться до тех пор, пока Литва не снимет блокаду», — заявил представитель группы Killnet. «Мы уничтожили 1652 веб-ресурса. И это только начало».

Отметим, Калининградская область не имеет прямого контакта с россией. Эта территория (северная часть Восточной Пруссии) отошла к СССР после завершения Второй мировой войны по условиям Потсдамского соглашения 1945 года.

Калининградская область имеет сухопутные границы с Польшей и Литвой. Поставки товаров в этот регион осуществляются из россии железнодорожным транспортом через Литву, члена ЕС и НАТО. С 18 июня Литва прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией россии. После этого российский режим пригрозил Литве ответом.

Источник: reuters


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