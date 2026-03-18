"ПОГРАЙ/НЕ ГРАЙ": украинское расширение для маркировки российских игр получило суперобновление

Украинский инструмент для браузеров «ПОГРАЙ/НЕ ГРАЙ», созданный сообществом «Грай«, получил большое обновление, которое расширяет возможности маркировки игр в Steam. Теперь отметки происхождения отображаются не только на страницах отдельных проектов, но и в ключевых разделах платформы — в частности в магазине, поиске и списках желаемого.





После обновления маркировщик работает в более широком наборе интерфейсов Steam. Речь идет прежде всего о:

магазин и поисковую выдачу

список желаемого (wishlist)

страницы распродаж и фестивалей

тематические подборки и теги

Благодаря этому можно видеть украинские и российские игры без перехода на их страницы.

При этом степень покрытия может отличаться в зависимости от раздела. Как и в случае большинства браузерных расширений часть элементов интерфейса Steam обрабатывается через запросы к API, поэтому отметки могут появляться с задержкой.

«ПОГРАЙ/НЕ ГРАЙ» использует собственную базу разработчиков и издателей, которую поддерживает команда проекта вместе с сообществом. Игры украинского происхождения обозначаются отдельным цветом, российского — другим, при этом пользователь может менять вид маркеров или выключать их в настройках. По словам разработчиков, база данных регулярно обновляется и дополняется. Пользователи также могут предлагать новые студии или изменения непосредственно через интерфейс расширения.

Помимо браузера, расширение можно использовать и в десктопном клиенте Steam через сторонние инструменты вроде Millennium, которые позволяют добавлять модификации в интерфейс платформы. В то же время такая интеграция требует отдельной настройки и не является стандартной функцией Steam.





Первой частью этого инструмента было расширение «НЕ ГРАЙ», которое сосредотачивалось на маркировке игр российского происхождения. Со временем функциональность расширили — добавили обозначение украинских проектов, а сам инструмент получил условное название «ПОГРАЙ/НЕ ГРАЙ».

После начала полномасштабной войны вопрос происхождения контента стал принципиальным для большинства украинских пользователей. В то же время Steam не предлагает встроенных фильтров по стране разработчика или издателя, поэтому подобные расширения фактически закрывают этот пробел.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Важно, что определение происхождения игр в таких инструментах базируется на собственных базах данных и не является официальной информацией от Valve. В случае международных студий или компаний с распределенными командами это может влиять на точность классификации.

Источник: Грай