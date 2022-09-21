россияне бросились гуглить «как выехать из россии» и «как сломать руку» на фоне объявления «частичной мобилизации» [первые реакции на обращение путина]

Утром 21 сентября президент россии владимир путин все же «выступил» — он объявил «частичную мобилизацию» уже с 21 сентября и активизацию военной промышленности, а министр обороны сергей шойгу сообщил о намерении призвать 300 тысяч резервистов (интересный факт — ранее АвтоВАЗ сообщил о планах выпустить в 2023 году как минимум 300 тыс. машин) и при этом подчеркнул, что россия потеряла «менее 6000 солдат в Украине» (на самом деле, как уточняет Генштаб ВСУ, потери личного состава рф — около 55 110 человек (приблизительно +300 за предыдущие сутки)).

Казалось бы, все шутки и мемы о враге, которые готовились под обращение путина, уже пошучены, но сегодняшняя паника россиян еще сильнее вдохновила украинцев и соцсети накрыла новая волна. Провели небольшую подборку с первыми реакциями (видео с акциями протеста не будет — они проходят в Иране).

Первые реакции

Сервис Google Trends как нельзя лучше передает панические настроения, которые в настоящее время доминируют на россии. Вот несколько ярких примеров смены трендов в поисковых запросах россиян в Google:

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Российские фондовые индексы резко обрушились после новостей о мобилизации — индекс мосбиржи на открытии торгов 21 сентября упал на 9,61%, опустившись до 2002,73 — на таких низких уровнях индекс торгуется впервые с 24 февраля. В то же время, долларовый индекс РТС упал на 11,81%, до 1017,86 пункта — новый минимум с 18 августа.

По сети распространяются сообщения, что россияне скупили билеты на все ближайшие прямые авиарейсы в Стамбул, Ереван и Тбилиси, а власти в ответ ввели ограничения — российский железнодорожный (РЖД) и авиаперевозчик (Аэрофлот) вроде бы больше не продают билеты мужчинам в возрасте от 18 лет до 65 лет без специального разрешения на перемещение по стране или выезда за границу от военкомата.

Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей «и шо» Данилов:

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь написал, что «в жизни прекрасное чувство юмора»:

Так называемые российские «либералы» и «оппозиционеры» жалуются, что россиянам не дают визу — с 19 сентября страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) и Польша перестали пускать российских туристов с шенгенскими визами. За неделю до этого Совет Европейского Союза полностью приостановил соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Латвия среди первых подтвердила, что не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз гражданам России, желающим избежать частичной мобилизации.

Тем временем украинцы продолжают активно шутить в соцсетях (говорят, что тестовые оповещения ГСЧС страшнее угроз путина применить ядерное оружие) и создавать новые тематические мемы о родничке в Макеевке россиян и их «утилизацию».

Если есть что добавить, не стесняйтесь, добро пожаловать на обсуждение в комментариях. Верим в Украину и помогаем донатами ВСУ — для победы и победы!