Россияне, вероятно, украли для игры о ЧВК «Вагнер» созданные украинцами ассеты бойцов СБУ

Российская студия NoName Company, вероятно, украла для разработки тактического шутера Best in Hell о ЧВК «Вагнер» модели бойцов СБУ, созданные украинским разработчиком.

Об этом рассказанный ДОУ.

Автор ассетов — Богдан Жуков, 3D Character Artist в Frag Lab. Художник создал модели солдат, которые показал на своей странице наArtStation. Ранее эти ассеты использовал Алиреза Фаттахи, Cinematic Animation Director, для созданияреалистичного роликасо сценой боевых действий.

Богдан заметил в трейлере, что NoName Company использовала его наработки.

«Если посидеть, то можно сделать доказательство на каждый ассет, который есть в игре, что их работы там нет. Единственное на что они смогли — заменить шевроны на солдатах. И все!», — рассказал автор.

Характерно, что россияне выбрали модель именно бойца СБУ в мультикаме, убрав лишь украинскую символику.

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Как именно ассеты попали в NoName Company, вопрос открытый. Они могли их приобрести на CG Trader, где автор их выставил. Однако есть высокая вероятность, что россияне просто украли модели, потому что ранее работу уже слили на один из пиратских ресурсов.

Богдан попытался связаться с NoName Company с требованием не использовать его ассеты. В ответ он получил это:

По словам Богдана, он попытается отозвать лицензию, если получит необходимую информацию о покупке. Без нее Best in Hell никогда не попадет в Steam. Однако россияне планируют издаваться только через свой VK Play, где об авторских правах вряд ли беспокоятся.

«Если бы я узнал, с какой почты они покупали ассеты, если вообще покупали, то просил бы поддержку Epic отозвать лицензию, но это бесполезно, потому что даже если поддержка пойдет на встречу, то русским все равно. Файлы останутся, а об авторских правах там никто не слышал. Как пишут разработчики, выпускаться будут в своем VK Play, а там никакого DMCA нет», — добавил Богдан.

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При этом Best in Hell продолжают пиарить пропагандисты на российском телевидении.

В проекте Best in Hell обещают продемонстрировать бои за Попасную, а одним из персонажей станет Евгений Пригожин.

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