2022 год стал рекордным для возобновляемой энергетики — глобальные мощности выросли на 9,6%

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, к концу 2022 года глобальная мощность возобновляемой энергетики составляла 3372 ГВт — с учетом роста на 295 ГВт или 9,6%. В целом, возобновляемые источники энергии производили преимущественные 83% от всей мощности, добавленной в прошлом году.

Статистика за 2023 год демонстрирует, что возобновляемая энергетика продолжает расти на рекордных уровнях, невзирая на глобальную неопределенность и подтверждая тенденцию к снижению использования ископаемого топлива.

«Этот продолжающийся рекордный рост свидетельствует об устойчивости возобновляемой энергетики в условиях длительного энергетического кризиса. Но к 2030 году ежегодное увеличение мощностей возобновляемых источников энергии должно увеличиться втрое по сравнению с текущим уровнем, если мы хотим оставаться на пути ограничения глобального потепления до 1,5°C», — говорит Франческо Ла Камера, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии.

В 2022 году многие страны увеличили свои мощности возобновляемых источников энергии, но их значительный рост был сосредоточен именно в Азии, США и Европе. Почти половина добавленных мощностей — это заслуга Азии, в которой общая мощность возобновляемых источников энергии к 2022 году составляла 1,63 ТВт. Наибольший вклад в Китае – со 141 ГВт новых мощностей.

В Европе и Северной Америке мощности возобновляемой энергетики выросли на 57,3 ГВт и 29,1 ГВт соответственно. В Африке – на 2,7 ГВт, в Океании – на 5,2 ГВт, а в Южной Америке – на 18,2 ГВт. На Ближнем Востоке зафиксирован наивысший рост возобновляемых источников энергии за всю историю: в 2022 году добавлено 3,2 ГВт новых мощностей.

Несмотря на то, что гидроэнергетика составляла наибольшую часть мировых общих мощностей возобновляемой энергетики с 1250 ГВт, солнечная и ветровая энергия продолжали доминировать среди новых генерирующих мощностей. Вместе технологии внесли 90% в долю всех новых возобновляемых мощностей в 2022 году. Солнечная энергетика лидировала с ростом на 22% (191 ГВт), за ней шла ветровая, которая увеличила свою мощность на 9% (75 ГВт).

Источник: Electrek