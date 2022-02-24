Rozetka: Ми продовжуємо працювати і будемо це робити, поки матимемо можливість
Український інтернет-магазин Rozetka зазначив, що продовжує працювати, але доставка замовлень може відбуватися із затримками.
Ми продовжуємо працювати. І будемо це робити, поки матимемо можливість. Приймаємо ваші замовлення, збираємо їх та доставляємо у точки видачі.
Точки видачі Києва працюють за звичним розкладом. На жаль, через ситуацію на дорогах доставка займає більше часу. Будь ласка, відстежуйте зміни у вашому особистому кабінеті.
Про роботу точок в інших містах ми напишемо додатково. Та будемо вас інформувати, якщо ситуація зміниться.
Тримаймося. Віримо у кожного з вас та Україну.
Також інтернет-магазин розсилає повідомлення наступного змісту:
«Будь ласка, приходьте по замовлення лише після отримання повідомлення, що воно прибуло до пункту видачі або відділення».