Rozetka: Ми продовжуємо працювати і будемо це робити, поки матимемо можливість

Український інтернет-магазин Rozetka зазначив, що продовжує працювати, але доставка замовлень може відбуватися із затримками.

Ми продовжуємо працювати. І будемо це робити, поки матимемо можливість. Приймаємо ваші замовлення, збираємо їх та доставляємо у точки видачі.

Точки видачі Києва працюють за звичним розкладом. На жаль, через ситуацію на дорогах доставка займає більше часу. Будь ласка, відстежуйте зміни у вашому особистому кабінеті.

Про роботу точок в інших містах ми напишемо додатково. Та будемо вас інформувати, якщо ситуація зміниться.

Тримаймося. Віримо у кожного з вас та Україну.

Також інтернет-магазин розсилає повідомлення наступного змісту: