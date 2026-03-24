На Rozetka появился ИИ: для сравнения товаров и итогов отзывов

Катерина Левицкая

На Rozetka з'явився штучний інтелект: для порівняння товарів і підсумку відгуків

Rozetka запустила собственного ИИ-ассистента в интернет-магазине: он будет сравнивать товары и суммировать отзывы на них за считанные секунды.


В релизе отмечают, что ассистент уже доступен всем пользователям Rozetka и постоянно совершенствуется на основе их отзывов.

Что умеет Rozetka AI

  • помогает определиться с выбором, даже если вы не знаете что именно ищете;
  • подбирает товары под конкретный запрос — например, ноутбук для дизайна до 40 000 грн;
  • сравнивает варианты и показывает плюсы и минусы каждого;
  • суммирует сотни отзывов за секунды — не нужно читать самому;
  • предлагает альтернативы и сопутствующие товары;
  • добавляет выбранный товар прямо в корзину.

Ассистент имеет доступ ко всем данным интернет-магазина (ассортимент, цены, отзывы и т.д.), анализирует их в реальном времени и формирует релевантные ответы на естественном языке.

Как воспользоваться

Rozetka AI интегрирован в сайт и мобильные приложения компании. Его можно развернуть нажатием на иконку и свернуть в любой момент.


Чтобы активировать ассистента, достаточно зайти в чат и просто написать запрос как удобно, например: «Подбери роутер для большой квартиры» или «Найди бюджетные аналоги этого товара». AI-ассистент проанализирует всю имеющуюся информацию на платформе и сгенерирует ответ, а дальше можно задать любые уточняющие вопросы.

«Rozetka AI не заменяет обычный поиск — он дополняет его. Клиенту больше не нужно тратить время на фильтры и сравнения — достаточно описать, что нужно. Для украинского e-commerce, это первый подобный продукт, и я рад что сделали это именно мы», — говорит Владислав Чечеткин, совладелец группы Rozetka-Evo.

Rozetka AI построен на основе ведущих больших языковых моделей, хотя в релизе не уточняют, о каких именно идет речь. Команда постоянно тестирует новые решения, чтобы использовать «лучшую доступную технологию».

Источник: Rozetka 

