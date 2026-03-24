На Rozetka появился ИИ: для сравнения товаров и итогов отзывов

Rozetka запустила собственного ИИ-ассистента в интернет-магазине: он будет сравнивать товары и суммировать отзывы на них за считанные секунды.
В релизе отмечают, что ассистент уже доступен всем пользователям Rozetka и постоянно совершенствуется на основе их отзывов.
Что умеет Rozetka AI
- помогает определиться с выбором, даже если вы не знаете что именно ищете;
- подбирает товары под конкретный запрос — например, ноутбук для дизайна до 40 000 грн;
- сравнивает варианты и показывает плюсы и минусы каждого;
- суммирует сотни отзывов за секунды — не нужно читать самому;
- предлагает альтернативы и сопутствующие товары;
- добавляет выбранный товар прямо в корзину.
Ассистент имеет доступ ко всем данным интернет-магазина (ассортимент, цены, отзывы и т.д.), анализирует их в реальном времени и формирует релевантные ответы на естественном языке.
Как воспользоваться
Rozetka AI интегрирован в сайт и мобильные приложения компании. Его можно развернуть нажатием на иконку и свернуть в любой момент.
Чтобы активировать ассистента, достаточно зайти в чат и просто написать запрос как удобно, например: «Подбери роутер для большой квартиры» или «Найди бюджетные аналоги этого товара». AI-ассистент проанализирует всю имеющуюся информацию на платформе и сгенерирует ответ, а дальше можно задать любые уточняющие вопросы.
«Rozetka AI не заменяет обычный поиск — он дополняет его. Клиенту больше не нужно тратить время на фильтры и сравнения — достаточно описать, что нужно. Для украинского e-commerce, это первый подобный продукт, и я рад что сделали это именно мы», — говорит Владислав Чечеткин, совладелец группы Rozetka-Evo.
Rozetka AI построен на основе ведущих больших языковых моделей, хотя в релизе не уточняют, о каких именно идет речь. Команда постоянно тестирует новые решения, чтобы использовать «лучшую доступную технологию».
Источник: Rozetka
