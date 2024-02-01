RTX CHIMERA — мощное микроволновое оружие для сбивания беспилотников прошло критическое испытание

Давняя идея использования направленной энергии для противовоздушной обороны, возможно, только что пересекла важный порог. В трехнедельной серии испытаний, проведенных в Исследовательской лаборатории ВВС США, экспериментальная микроволновая установка CHIMERA смогла создать и удержать мощный луч на различных статических и динамических воздушных целях, сообщила компания-разработчик RTX.

Это важный шаг на пути к оружию обороны, которое может нанести ущерб ракете или ее электронике. Мы развивались, чтобы выйти на тактически значимые диапазоны, чтобы было достаточно времени для воздействия на угрозы, а затем иметь время оценить результаты, и дать бойцам время, чтобы, если им придется, выбрать альтернативный курс действий. — Пол Хэд, глава подразделения технологий в Raytheon Missiles & Defense, подразделения RTX.

Это важно, потому что сбивать беспилотники ракетами — дорогое удовольствие. Например, в течение последних нескольких месяцев в Красном море ВМС США использовали многомиллионные ракеты Standard Missile-2 для сбивания иранских беспилотников, которые могут стоить всего $2,000, передает Defense One.

Разница в стоимости является причиной того, что американские военные уже более десяти лет разрабатывают и экспериментируют с технологиями направленной энергии для уничтожения беспилотников. Существует также возможность глушения или взлома беспилотников, но все чаще современные дроны не требуют никаких действий от оператора после того, как им задали цель, поэтому между оператором и беспилотником нет сигнала, который можно было бы заглушить.

Лазеры сталкиваются с двумя большими проблемами: несмотря на годы исследований и удачные прототипы, они все еще не достигли достаточного уровня мощности, чтобы быть эффективными против особо быстрых дронов. Кроме того, поскольку луч очень точен, они менее полезны против большого количества дронов.

Raytheon планирует поставить два новых прототипа, один в этом году, а другой — в 2026 году.

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