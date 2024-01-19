У Британії пройшли випробування лазерного комплексу DragonFire. Один постріл коштує менш як 500 грн

Під час випробувань на Гебридському полігоні британська система лазерної зброї спрямованої дії (LDEW) DragonFire вперше здійснила потужний постріл лазерною зброєю по повітряних цілях. Дальність дії DragonFire засекречена, але це зброя прямої видимості, що в теорії може уражати будь-яку видиму ціль. Точність еквівалентна влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані кілометр.

Зброя зі спрямованою лазерною енергією може вражати цілі зі швидкістю світла і використовувати інтенсивний промінь світла для того, щоб прорізати ціль і призводити до руйнування конструкції або до дивовижніших результатів.

Імпульс тривалістю 10 секунд за вартістю еквівалентне використанню звичайного обігрівача протягом години. Тому він має потенціал стати довгостроковою дешевою альтернативою певним завданням, які нині виконують ракети. Вартість експлуатації лазера не перевищує 10 фунтів стерлінгів (475 грн) за постріл.

Проєкт DragonFire очолює Лабораторія оборонної науки і технологій (Dstl) від імені Міністерства оборони Великої Британії, яка співпрацює зі своїми галузевими партнерами MBDA, Leonardo і QinetiQ. Міністерство оборони оголосило про наміри профінансувати багатомільйонну програму з перенесення технології з дослідницького середовища на поле бою.

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