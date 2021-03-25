Рукописное заявление Стива Джобса о приёме на работу от 1973 года продано на аукционе за $222 400





Вещи, принадлежавшие ранее известным людям, пользуются большой популярностью среди фанатов. Это касается любых предметов, в том числе написанных ими документов. Например, заявка о приёме на работу, которую в 1973 году заполнил ныне покойный глава Apple Стив Джобс, была продана на аукционе за колоссальные $222 400. Аукцион проходил с 24 февраля по 24 марта.

Стив Джобс заполнил это заявление о приеме на работу в 1973 году после того, как бросил Рид-колледж. Если быть точным, прошло около года, прежде чем Стив устроился на работу в Atari. Именно сюда отправились Джобс и Стив Возняк, не имеющие опыта работы. Тогда никто не знал, что этот дуэт создаст такую ​​ компанию, как Apple.

Что интересно, данное заявление Джобса уже продавалось ранее. В 2018 году его приобрели за $175 тыс. Таким образом, за минувшие несколько лет стоимость документа заметно возросла, так что это была хорошая инвестиция. К нему прилагаются сертификаты, подтверждающие подлинность. Также можно отметить, что для своего немалого возраста документ достаточно хорошо сохранился.

Источник: wccftech