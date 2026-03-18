"Не представляю жизни без Apple": Тим Кук опроверг слухи об уходе на пенсию, однако Apple готовит ему преемника

Ранее Тим Кук заявлял, что, вероятно, покинет Apple до 2031 года. В новом интервью по случаю 50-летия Apple он четко дал понять, что слухи о его выходе на пенсию в 2026 году являются ложными, и он не собирается уходить в ближайшее время.





На самом деле это была прямая цитата, которую Кук дал The New York Times еще в 2021 году, сказав, что «вероятно, не» будет оставаться в Apple через десять лет. Он сказал это в подкасте Кары Свишер для издания, так что это не было ошибочным цитированием. Конечно, он не назвал точную дату ухода, и вряд ли кто-то полностью поверил в это на фоне изменений, которые переживает Apple из-за Apple Intelligence. Но теперь в интервью для ABC в программе «Good Morning America» он прямо опроверг эту историю.

«Нет, я этого не говорил. Я никогда этого не говорил, это слухи, которые ходят», — заявил Кук, хотя мог бы сказать, что не планирует уходить.

Он уточнил, что имеет в виду:

«Ну, я смотрю на это так: я очень люблю то, что делаю. 28 лет назад я пришел в Apple, и с тех пор мне нравится каждый день», — продолжил он, используя свою привычную фразу, когда хочет перевести разговор в более удобное для себя русло.

«У нас были взлеты и падения, но люди, с которыми я работаю, — невероятные. Они помогают мне становиться лучше, и, надеюсь, я помогаю становиться лучше им. Я не представляю жизни без Apple», — подытожил Кук.

Кук осторожно подбирает слова и сегодня решил восторженно говорить об Apple, вместо того чтобы обсуждать будущее компании. Однако сейчас ему 65 лет. Само по себе это еще не означает, что он оставит в ближайшее время. Уоррен Баффетт только недавно ушел на пенсию в 95 лет. Подобно ему, Роджеру Пенске — 88, Роберту Гринбергу в Sketchers — 85, Дональду Трампу — 79. Можно смело предположить, что если бы Стив Джобс был жив, он до сих пор был бы CEO Apple. Ему сейчас было бы 71.

Однако Джобс покинул Apple до своей смерти, и к тому времени уже существовал план преемственности, который позволил Куку возглавить компанию. Безусловно, сейчас также существует план преемственности для того, кто заменит Кука. Было бы корпоративно безответственно не иметь такого плана, и, вероятно, он действует уже много лет. Это было бы справедливо, даже если бы главой корпорации не был Тим Кук, человек, чьим ключевым вкладом стала стратегия планирования и логистики.

К тому же, несмотря на публичные возражения Кука, в 2025-2026 годах рынок уже активно обсуждал возможную смену руководства. В частности, Financial Times сообщала, что совет директоров и топ-менеджмент Apple усилили подготовку к передаче власти «уже в ближайшее время», а часть аналитиков допускала сценарий ухода CEO уже в 2026 году. В то же время инсайдеры, включая Марка Гурмана из Bloomberg, называли такие сроки преждевременными и указывали, что Кук, вероятно, останется как минимум до середины 2026 года или дольше.

На фоне этих слухов компания уже несколько лет системно готовит преемника. Чаще всего среди кандидатов называют вице-президента по аппаратному инжинирингу Джона Тернуса, который получил более широкие полномочия, в частности контроль над дизайном продуктов — это рассматривается как сигнал о его статусе фаворита. Также в разное время в список потенциальных преемников входили Крейг Федериги и Эдди Кью. Сам Кук ранее заявлял, что отдает предпочтение внутреннему кандидату и «одержим» вопросом долгосрочного лидерства компании.

Дополнительным фактором, подпитывающим дискуссию о будущем Кука, стали кадровые изменения внутри Apple. В частности, в 2025 году ушел в отставку COO Джефф Уильямс, которого ранее считали одним из главных претендентов на должность CEO, а также объявлено об уходе руководителя ИИ-направления Джон Джанандреа. Такие перестановки рассматриваются как часть долгосрочной стратегии обновления управленческой команды накануне предстоящей смены руководства.

Источник: Apple Insider