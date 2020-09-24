Ryanair отменил штраф за перебронирование билетов до конца осени, но с оговорками

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Пассажиры Ryanair смогут без штрафа изменять даты перелета по всем новым бронированиям, которые будут сделаны в октябре и ноябре 2020 года.

В то же время без оговорок не обошлось. Бесплатно изменить билет можно при условии, что новый рейс выполняется не позднее 21 марта 2021 года. Кроме того, запрос на изменение авиакомпания должна получить не позднее чем за неделю до даты рейса. В противном случае действуют стандартные правила, предусматривающие штраф от 35 до 95 евро за каждый перелет. Также отмена сбора не освобождает от возможной доплаты разницы тарифов или сборов при изменении стоимости билетов.

Новая политика касается только случаев добровольного изменения бронирования. Если авиаперевозчик изменит расписание или отменит рейс, пассажир получает право на полный возврат стоимости бронирования или бесплатное перебронирование без оплаты разницы тарифов.

Буквально она прошлой неделе авиакомпания МАУ тоже разрешила без доплаты изменять даты перелета, причем даже в самых доступных тарифах Economy Light.

Источник: Avianews