Рынок земли в Украине. Запущен государственный сайт о грядущей земельной реформе





Как известно, в настоящее время в Украине идет активная подготовка к снятию моратория на продажу земель сельхозназначения и открытию рынка земли, долгожданная земельная реформа должна стартовать со дня на день. И вот сейчас заработал новый государственный сайт, посвященный нашумевшей земельной реформе — веб-ресурс расположен по адресу http://zemelnareforma.info/. О запуске сайта сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Сайт рассказывает о составляющих земельной реформы, дает разъяснения для землевладельцев, арендаторов и потенциальных покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения, приводит интересную статистику и содержит ссылки на потенциально полезную информацию.

Как отмечает ресурс hromadske.ua, на правительственном сайте информация изложены принципы открытия рынка земли, предусмотренные законопроектом, утвержденным профильным комитетом Верховной рады Украины. Этот законопроект является альтернативным правительственному. Его еще не приняли и не выносили на рассмотрение парламента. Он выделяется нормой о временном запрете на продажу земли сельскохозяйственного назначения нерезидентам до 2024 года. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 11 законопроектов о рынке земли, один из которых — правительственный.

Источник: Минэкономразвития и hromadske.ua